Kafe ve restoranlarda 'taksimetre' dönemi başladı! 'Onay' detayına dikkat

Kafe ve restoranlarda vatandaşlardan masa ücretinin talep edilmesi gündem olmuştu. Müşteriye bilgi verilmeden masa ücreti talebi istenmesi durumu tekrar gündeme geldi. Son olarak ise işletmeler masalarına adeta taksimetre takti. Buna göre, ilk siparişten sonra sipariş vermeyen müşterilerin hesaplarına her yarım saatte bir 50 TL eklenecek.

VATANDAŞ MEMNUN DEĞİL

Masa kullanım ücreti olarak belirtilen bu uygulama ile kafe veya restoranda oturmak ücretli hale gelmiş oluyor. İşletmeciler ise bu uygulamayı artan maliyetleri gerekçe göstererek savunuyor olsa da vatandaş bu durumdan oldukça rahatsız.

Odatv’ye konuşan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, Oda Tv'ye konu ile ilgili açıklamada bulundu. Koçal, şu cümleleri sarf etti:



“Son dönemde bazı kafelerde ‘taksimetre’ veya ‘masa işgali’ adı altında ücret talep edilmesi, tüketici hukukuna açıkça aykırı bir uygulamadır. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre, tüketiciye herhangi bir hizmet sunulmadan bedel talep edilemez. Bu tür uygulamalar, haksız ticari uygulama kapsamındadır ve tüketicinin ekonomik davranış biçimini bozmaya yöneliktir"



ONAYINIZ ALINMALI

Hizmet verilmeden ücret talep edilemeyeceğini belirten Koçal, bu bedelin hukuki geçerliliğinin olmadığını söyledi ve, "Menüde veya girişte küçük puntolarla yazılmış ifadeler bilgilendirme sayılmaz; tüketicinin onayı olmadan böyle bir bedel tahsil edilemez" şeklinde konuştu

Son olarak Ticaret Bakanlığına seslenen Koçal, denetimlerin sıkılaşmasını istediklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın da böyle bir durumla karşılaştıklarında bedeli ödememelerini ve Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz. Tüketiciye hizmet sunulmadan ücret talep edilmesi, hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz” deyip sözlerini noktaladı.