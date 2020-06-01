Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankaları konut, taşıt, tatil ve mobilya için yeni kredi paketleri hazırladı. Sıfır konutlar için konut kredileri yüzde 0,64'e inerken; ikinci elde yüzde 0,74 olacak. Yeni kredi destek paketinde taşıt kredilerinde ise sıfır otomobillerde yüzde 0,49'a kadar; ikinci elde ise yüzde 0,82 olarak açıklandı.

KONUT KREDİSİNDE FAİZ YÜZDE 0,64'E İNDİ

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

Bankalardan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.