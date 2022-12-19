Kamu çalışanları için flaş karar! 81 milyon kişi baraja takıldı: İkramiye alamayabilirsiniz...

Memurlara yılda 4 defa verilecek olan toplu görüşme ikramiyesinde son dakika haberi geldi. AK Parti’nin geçtiğimiz günlerde meclise sunduğu teklifte, üye sayısı bakımından yüzde 2 barajını geçemeyen sendikaların ikramiyelerden yararlanamayacağı yer alıyordu. Eğer düzenleme hayata geçer ise binlerce kamu çalışanı ikramiye alamayabilir.
Düzenlemeye göre yüzde 2' dilimini geçene 750 lira verilecek.
KESK’in açıklamasına göre; Türkiye’de bulunan 231 sendikanın 188’i yüzde 2 barajına takılıyor. Sadece Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK’e bağlı 43 sendika gerekli şartı sağlıyor. Yüzde 2 barajı hayata geçtiğinde ise 81 bin 828 kamu çalışanı mağdur olacak.