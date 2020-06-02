FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kamu katılım bankalarına dört yeni finansman paketi daha

Kamu katılım bankalarına dört yeni finansman paketi daha

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.06.2020 09:45 | Son Güncelleme

Kamu katılım finans kuruluşlarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni finansman paketi hayata geçiriliyor.

Kamu katılım bankalarına dört yeni finansman paketi daha

Kamu bankalarının dün açıkladığı kredi paketine katılım bankaları da destek verecek. Ziraat ve Vakıf katılım bankaları, kamu bankalarıyla aynı koşullarla konut, taşıt, tatil ve sosyal destek kredileri verecek.

Birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak.

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak.

Kamu katılım finans kuruluşlarınca, "Yerli Üretime Özel Taşıt Finansmanı" kapsamında, yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacaklara aylık yüzde 0,49-0,69 finansman oranıyla taşıt finansmanı imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 finansman oranıyla taşıt finansmanı imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt finansmanlarında azami limit 150 bin TL olacak.

Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörü firmalarıyla anlaşmalar yapılacak ve 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 finansman oranıyla asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL finansman imkanı sunulacak.

Kamu katılım finans kuruluşlarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin liraya kadar 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeyle finansman imkanı sunulacak.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
EPDK'dan akaryakıt sektörüne fiyat uyarısıEPDK'dan akaryakıt sektörüne fiyat uyarısı
Devletten tam 10 ay boyunca maaşDevletten tam 10 ay boyunca maaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

THY iç hat seferlerini 4 Haziran'dan itibaren yeni illerle artıracak

THY iç hat seferlerini 4 Haziran'dan itibaren yeni illerle artıracak

Yerli oyun firması 1,8 milyar dolara satıldı

Yerli oyun firması 1,8 milyar dolara satıldı

Yeni kimlikle para çekme dönemi

Yeni kimlikle para çekme dönemi

Tarihin en düşük kredi faiz hamlesi!

Tarihin en düşük kredi faiz hamlesi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin!

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EPDK'dan akaryakıt sektörüne fiyat uyarısı

EPDK'dan akaryakıt sektörüne fiyat uyarısı

BDDK'dan, zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine kolaylık! 3 ay uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 ay uzatıldı

Dolar kaç TL oldu? Bugün (2 Haziran) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

Dolarda 'normalleşme' hareketliliği

Altın fiyatları 2 Haziran: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Son dakika: THY Genel Müdürü Ekşi'den iç hat seferlerine ilişkin açıklama

THY iç hat seferlerini 4 Haziran'dan itibaren yeni illerle artıracak

Palandöken: Şoför esnafı rahat bir nefes alacak

Palandöken: Şoför esnafı rahat bir nefes alacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.