Kamu katılım bankalarına dört yeni finansman paketi daha

Kamu bankalarının dün açıkladığı kredi paketine katılım bankaları da destek verecek. Ziraat ve Vakıf katılım bankaları, kamu bankalarıyla aynı koşullarla konut, taşıt, tatil ve sosyal destek kredileri verecek.

Birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak.

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak.

Kamu katılım finans kuruluşlarınca, "Yerli Üretime Özel Taşıt Finansmanı" kapsamında, yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacaklara aylık yüzde 0,49-0,69 finansman oranıyla taşıt finansmanı imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 finansman oranıyla taşıt finansmanı imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt finansmanlarında azami limit 150 bin TL olacak.