FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KANLI AY TUTULMASI ne zaman, saat kaçta? 8 Kasım Kanlı Ay tutulması nedir, nasıl olur? Geri sayım başladı

KANLI AY TUTULMASI ne zaman, saat kaçta? 8 Kasım Kanlı Ay tutulması nedir, nasıl olur? Geri sayım başladı

07.11.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanlı Ay tutulması 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Ay tutulması belirli tarihlerde gerçekleşiyor. Yılın son ay tutulması için geri sayım başladı. Tutulma, Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı yerlerinde gözlenebilecek. Vatandaşlar heyecanla tutulma saatini beklemeye başladılar. Peki, Kanlı Ay tutulması nedir, nasıl olur? 8 Kasım Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?

KANLI AY TUTULMASI ne zaman, saat kaçta? 8 Kasım Kanlı Ay tutulması nedir, nasıl olur? Geri sayım başladı

Kanlı Ay tutulmasının ne zaman, saat kaçta gerçekleşeceği merak konusu oldu. Yılın son Ay tutulması 8 Kasım Salı günü gerçekleşecek. Tam tutulma, saat 14.41'de tamamlanacak. Ay, saat 15.52'de yarı gölgeden çıkacak ve tutulma sonlanacak. Tutulma Türkiye’den gözlenmeyecek.

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yılın son Ay tutulması yarın gerçekleşecek. Tutulma, Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı gözlenebilecek.
Türkiye'den gözlenemeyecek tutulma, Türkiye saati ile 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak.
Dünya'nın gölge konisine saat 12.09'da girmeye başlayacak, saat 13.17'de tamamıyla girecek olan Ay, saat 13.59'da tutulma ortasına ulaşıp bakır renginde görülecek.
Tam tutulma, saat 14.41'de tamamlanacak. Ay, saat 15.52'de yarı gölgeden çıkacak ve tutulma sonlanacak.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya'nın etrafındaki yörüngesinde dolanırken zaman zaman Dünya'nın gölgesine giriyor. Dolunay evresinde gerçekleşen bu geçişlerde, Güneş'ten aldığı ışığın bir kısmının ya da tamamının Dünya tarafından engellenmesiyle Ay'ın parlaklığı azalıyor. Bu olay, Ay tutulması olarak adlandırılıyor.
Ay tutulması "parçalı", "tam" veya "yarı gölge" tutulmaları olarak üç şekilde gerçekleşebiliyor. Tam tutulma sırasında Ay, gölge konisinin içerisine giriyor ve Dünya'nın gölgesi tamamen Ay'ın üzerine düşüyor.
Tam Ay Tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 bin TL bekleyenler heyecanlandı! 'İki dudağı arasında...'10 bin TL bekleyenler heyecanlandı! 'İki dudağı arasında...'
İki tabloda EYT yasası için yol haritası!İki tabloda EYT yasası için yol haritası!
Akaryakıtta 26 Temmuz sonrası ilk! Yine değiştiAkaryakıtta 26 Temmuz sonrası ilk! Yine değişti
Anahtar Kelimeler:
ay tutulması kanlı ay tutulması

En Çok Okunan Haberler

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

Benzin ve motorine ‘Çin’ indirimi yolda!

Benzin ve motorine ‘Çin’ indirimi yolda!

Siyaset kulisleri bu görüşmeye kilitlendi, yeni aday...

Siyaset kulisleri bu görüşmeye kilitlendi, yeni aday...

Memur, emekli ve asgari ücretliyi heyecanlandıran çalışma: 'Refah payı' artışı geliyor

Memur, emekli ve asgari ücretliyi heyecanlandıran çalışma: 'Refah payı' artışı geliyor

Emekli maaş promosyonu yarışı bitmiyor: Üçüncü kez uzatıldı...

Emekli maaş promosyonu yarışı bitmiyor: Üçüncü kez uzatıldı...

10 bin TL bekleyenler heyecanlandı! 'İki dudağı arasında...'

10 bin TL bekleyenler heyecanlandı! 'İki dudağı arasında...'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.