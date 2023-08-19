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Kapsamı da adı da değişecek! DASK gidiyor ZAS geliyor: Deprem sigortaları enflasyona endesklenecek

19.08.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorunlu deprem sigortasında kapsam genişletiliyor. 2024 yılında uygulanmaya başlayacak yeni düzenleme ile DASK’ın adı ZAS yani Zorunlu Afet Sigortası olacak. Böylece sadece deprem değil hem sel gibi diğer afetler de bu sigortanın içeriğine alınacak. Deprem sigortası, gelecek yıldan itibaren enflasyona endekslenecek.

Kapsamı da adı da değişecek! DASK gidiyor ZAS geliyor: Deprem sigortaları enflasyona endesklenecek

Başkent Sigorta Acenteleri Derneği (BASİAD) Başkanı Hacı Ali Yücel, zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilerek adının Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) olarak değiştirileceğini, uygulamanın 2024'ün başında devreye alınmasını beklediklerini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yücel, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yeni düzenleme yapma ihtiyacının hasıl olduğunu, Zorunlu Afet Sigortası düzenlemesine yönelik ilgili kurumların çalışma yürüttüklerini belirtti.
Yücel, zorunlu deprem sigortasının sadece deprem teminatını kapsadığına işaret ederek, yeni düzenlemeyle sigortanın kapsamının genişletilerek adının Zorunlu Afet Sigortası olarak değiştirileceğini, hem deprem hem de sel gibi diğer afetleri de kapsayacağını dile getirdi.

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DASK poliçelerinde eşya teminatının olmadığına, sadece konutun metrekaresine göre fiyat verildiğine dikkati çeken Yücel, kat malikleri ve kiracıların istemeleri halinde eşyalarını da ZAS kapsamında sigortalatabileceğini ifade etti.

ZEYİLNAMEYE GEREK KALMAYACAK

Yücel, en önemli değişikliklerden birinin de deprem sigortalarının enflasyona endekslenmesi olduğunu, yapılacak değişiklikle zeyilnameye de gerek kalmayacağını söyledi.

Yeni düzenlemelerin 2024'ün başında uygulamaya girmesini beklediklerini belirten Yücel, "Vatandaşların doğal afet sigortasını doğru bedellere, teminatlara ve bilgilere göre yaptırılması önem arz ediyor." dedi.


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deprem sigorta

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