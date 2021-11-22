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Kara Cuma indirimleri başladı! Kozmetik ürünlerinde yüzde 60'e varan indirim! Watsons, Gratis, Hepsiburada...

22.11.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Kara Cuma indirimi başladı. Birçok kozmetik ürünlerinde yüzde 80'e varan indirim söz konusu. Türkiye'nin en çok tercih edilen e-ticaret sitelerinden biri olan Hepsiburada'da, sevilerek tüketilen ve kalıcı olan Maybelline New York Super Stay Matte Ink Likit Mat Rujlar yarı fiyatına satılıyor. İşte detaylar...

Kara Cuma indirimleri başladı! Kozmetik ürünlerinde yüzde 60'e varan indirim! Watsons, Gratis, Hepsiburada...

İnternetin hayatımıza entegre olmasıyla her geçen gün daha fazla kişi alışverişini internetten yapıyor. Kara Cuma indirimlerinde mağazaların ve reyonların yoğun olmasından dolayı tüketiciler alışverişini internetten yapmayı tercih ediyor. Hepsiburada, Watsons, Gratis'te yüzde 60'a varan indirimler müşterilerin beğenisine sunuluyor.

KARA CUMA İNDİRİMLERİ BAŞLADI!

Hepsiburada e-ticaret platformunda Maybelline New York kapatıcı yüzde 50 indirim ile 109,90 TL yerine 54,91 TL'den satılıyor.

Kara Cuma indirimleri başladı! Kozmetik ürünlerinde yüzde 80'e varan indirim! Watsons, Gratis, Hepsiburada...

Kozmetik tutkunlarının sıklıkla tercih ettiği mat, kalıcı ve bulaşmayan Maybelline New York Super Stay Matte Ink Likit Mat Rujlarda da yüzde 50'ye varan indirim söz konusu. Maybelline New York Super Stay Matte Ink Likit Mat Ruj 75 numarası yüzde 50 indirim ile 94,90 TL'den 47,45 TL'ye düştü.

Kara Cuma indirimleri başladı! Kozmetik ürünlerinde yüzde 80'e varan indirim! Watsons, Gratis, Hepsiburada...

Watsons'ta Revolution Ultra Allık Paleti Golden Sugar 99,95 TL'den yüzde 40 indirim ile 59,95 TL'ye düştü.

Kara Cuma indirimleri başladı! Kozmetik ürünlerinde yüzde 80'e varan indirim! Watsons, Gratis, Hepsiburada...

Gratis'te Beauty Friends II Yüz Bakım Maskesi yüzde 60 indirim ile 19,75 TL'den 7,75 TL'ye düştü.

Kara Cuma indirimleri başladı! Kozmetik ürünlerinde yüzde 80'e varan indirim! Watsons, Gratis, Hepsiburada...

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hepsiburada
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