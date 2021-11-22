Kara Cuma indirimleri başladı! Kozmetik ürünlerinde yüzde 60'e varan indirim! Watsons, Gratis, Hepsiburada...

İnternetin hayatımıza entegre olmasıyla her geçen gün daha fazla kişi alışverişini internetten yapıyor. Kara Cuma indirimlerinde mağazaların ve reyonların yoğun olmasından dolayı tüketiciler alışverişini internetten yapmayı tercih ediyor. Hepsiburada, Watsons, Gratis'te yüzde 60'a varan indirimler müşterilerin beğenisine sunuluyor.

KARA CUMA İNDİRİMLERİ BAŞLADI!

Hepsiburada e-ticaret platformunda Maybelline New York kapatıcı yüzde 50 indirim ile 109,90 TL yerine 54,91 TL'den satılıyor.

Kozmetik tutkunlarının sıklıkla tercih ettiği mat, kalıcı ve bulaşmayan Maybelline New York Super Stay Matte Ink Likit Mat Rujlarda da yüzde 50'ye varan indirim söz konusu. Maybelline New York Super Stay Matte Ink Likit Mat Ruj 75 numarası yüzde 50 indirim ile 94,90 TL'den 47,45 TL'ye düştü.

Watsons'ta Revolution Ultra Allık Paleti Golden Sugar 99,95 TL'den yüzde 40 indirim ile 59,95 TL'ye düştü.

Gratis'te Beauty Friends II Yüz Bakım Maskesi yüzde 60 indirim ile 19,75 TL'den 7,75 TL'ye düştü.

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