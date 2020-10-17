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Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.10.2020 15:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de Tuna-1 bölgesinde yeni keşfedilen doğal gaz rezervini Fatih sondaj gemisinde açıklayacak.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Türkiye'nin sabırsızlıkla beklediği gün geldi çattı. Zonguldak açıklarında keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gazın ardından yeni keşfedilen gaz rezervi büyük heyecan uyandırdı.

FATİH GEMİSİNE HELİKOPTERLE İNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, az önce 14.50 sularında helikopterle gemiye indi. Erdoğan'ı Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Erdoğan'a yetkililer brifing veriyor.

helokpter

Erdoğan daha sonra müjdeyi kamuoyuna duyuracak.

erdogan

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından, Fatih sondaj gemisinin çalışmalarına ilişkin, "Önce söktük, sonra boğazı aştık, tekrar birleştirdik, kazdık, bulduk" açıklamasını yaptı.

donmez

MSB'DEN 'FATİH' MESAJI

Bakanlığın Twitter hesabından 'Milli Enerjide Yeni Müjde' etiketiyle yapılan paylaşımda, "Selam olsun Karadeniz’in Fatihi’ne. Asil milletimizi sevince boğacak, yarınlarımız için gücümüze güç katacak olan yeni müjdeyi heyecanla ve gururla bekliyoruz. Tüm milletimizin gözü aydın olsun" denildi. Paylaşımda Fatih sondaj gemisinin fotoğraflarına da yer verildi.

FATIH

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