Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Türkiye'nin sabırsızlıkla beklediği gün geldi çattı. Zonguldak açıklarında keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gazın ardından yeni keşfedilen gaz rezervi büyük heyecan uyandırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, az önce 14.50 sularında helikopterle gemiye indi. Erdoğan'ı Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Erdoğan'a yetkililer brifing veriyor.
Erdoğan daha sonra müjdeyi kamuoyuna duyuracak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından, Fatih sondaj gemisinin çalışmalarına ilişkin, "Önce söktük, sonra boğazı aştık, tekrar birleştirdik, kazdık, bulduk" açıklamasını yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabından 'Milli Enerjide Yeni Müjde' etiketiyle yapılan paylaşımda, "Selam olsun Karadeniz’in Fatihi’ne. Asil milletimizi sevince boğacak, yarınlarımız için gücümüze güç katacak olan yeni müjdeyi heyecanla ve gururla bekliyoruz. Tüm milletimizin gözü aydın olsun" denildi. Paylaşımda Fatih sondaj gemisinin fotoğraflarına da yer verildi.
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