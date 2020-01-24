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Kare Portföy : Enflasyon 2020’de 10-12 bandında seyredecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 16:41 | Son Güncelleme

Kare Portföy : Enflasyon 2020’de 10-12 bandında seyredecek

İstanbul, 24 Ocak (DHA)

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