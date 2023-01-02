FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kazançları çok konuşuluyordu! Youtuber'lar için vergide yeni dönem... Bir milyon 900 bin lira...

Kazançları çok konuşuluyordu! Youtuber'lar için vergide yeni dönem... Bir milyon 900 bin lira...

02.01.2023 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 yılıyla beraber vergide yeni bir dönem başladı. Yeni dönem, gelirleri çok konuşulan youtuber'ları da yakından ilgilendiriyor. Youtuber'ların geçtiğimiz yılki kazançlarının 880 bin lirası gelir vergisinden istisnaydı. Bu rakam 2023 yılında değişti. Yeni yılda vergide yapılan değişiklikler ev sahipleri ve araç kiralayan şirketleri de ilgilendiriyor. İşte detaylar...

Kazançları çok konuşuluyordu! Youtuber'lar için vergide yeni dönem... Bir milyon 900 bin lira...

Ev sahiplerinin, otomobil kiralayan şirketlerin ve youtuber'ların yeni yılda ödeyecekleri vergiler değişti. Ev sahipleri kira gelirlerini bir sonraki yıl beyan ediyor ve vergisini de ona göre ödüyor. Geçtiğimiz yıl kira geliri 9 bin 500 lirayı aşanlar mart ayında beyanname vermek zorunda. 2023 yılı için ise bu sınır 21 bin lira oldu. Yani 5 bin liraya kiraya verilen bir evden ev sahibi yıllık 60 bin lira gelir elde ediyor. Bunun 21 bin lirası istisna olacak. Kalan 39 bin lira için beyanname verilecek.

dw

ARAÇ KİRALAYAN ŞİRKETLER DİKKAT

Kanal D'de yer alan habere göre araç kiralayan şirketler için de değişiklik var. Şirketler, otomobil kiralama bedelinin 17 bin lirasını giderek olarak gösterebilecek.

YOUTUBER'LAR İÇİN DE VERGİDE YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR

Youtuber'ların geçtiğimiz yılki kazançlarının 880 bin lirası gelir vergisinden istisnaydı. O tutar, 2023 yılı için bir milyon 900 bin lira oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hesap makineleri devrede! Zamlar belli oluyorHesap makineleri devrede! Zamlar belli oluyor
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 tam liste açıklandı! 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama! İşte kazanan numaralarMİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 tam liste açıklandı! 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama! İşte kazanan numaralar
Anahtar Kelimeler:
YouTuber vergi gelir

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Orta gelirliye konut kampanyasında tarih netleşti!

Orta gelirliye konut kampanyasında tarih netleşti!

Sivasspor'dan Galatasaray maçı için TFF'ye tekrarlama başvurusu!

Sivasspor'dan Galatasaray maçı için TFF'ye tekrarlama başvurusu!

Hesap makineleri devrede! Zamlar belli oluyor

Hesap makineleri devrede! Zamlar belli oluyor

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

Tek tek sıraladı! Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?

Tek tek sıraladı! Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.