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Kerevitaş'tan 3.8 milyar TL'lik brüt kâr

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
18.05.2024 11:22
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Yıldız Holding markalarından Kerevitaş, 2023 yılı finansal sonuçlarını KAP'a açıkladı. 3.8 milyar TL brüt kâr ve 2.16 milyar TL FAVÖK elde eden şirketin 2023 yılı ihracatı ise 2.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Üst Yönetici Mert Altınkılın, "Sektörde etki ettiğimiz geniş ekosistemde dönüştürücü rolümüzün bilinciyle tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve uzun vadeli değer yaratmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kerevitaş'tan 3.8 milyar TL'lik brüt kâr

Kerevitaş, 2023 finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 3.8 milyar lira brüt kar ve 2.16 milyar lira faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde eden Kerevitaş'ın geçen yılki ihracatı ise 2.2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kerevitaş Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, şirket olarak sürdürülebilirlikten, ihracatı güçlü finansal performanstan çevik yönetim yapısına kadar her alanda gelişmeyi, büyümeyi, Türkiye'ye katma değer sağlamayı hedeflediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilir ve inovatif büyüme stratejimiz doğrultusunda Türkiye’de Dondurulmuş Gıda ve Konserve iş alanının yanı sıra dünya genelinde 5 kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek ürünlerimizi küresel pazarlarda başarıyla konumlandırdık. Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımların karşılığını net olarak gördüğümüz 2023 yılını başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Sektörde etki ettiğimiz geniş ekosistemde dönüştürücü rolümüzün bilinciyle tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve uzun vadeli değer yaratmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

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