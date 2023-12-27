KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2024: Asgari ücret ile kıdem tazminatı ne kadar olacak, tavan ve taban tutar açıklandı mı? Gözler Beştepe'de!

Kıdem tazminatı, 2024 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret ile zamlanacak. Kıdem tazminatı personelin çalıştığı her tam yıl için işveren tarafından 30 günlük brüt aylık üzerinden hesaplama yapılır. Hesaplamaya yol ve yemek masrafı konut ve eğitim gibi sosyal yardımlar da eklenir. Bu konuda baz alınan husus, sözleşme sona erdiğinde çalışanın en son iş gördüğü tarihte hak kazandığı son ücrettir. Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammında sürpriz bir gelişme yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini Külliye'ye çağırdığı öğrenildi. Toplantı saat 16.30'da gerçekleştirilecek. İşte 2024 kıdem tazminatı ile ilgili detaylar...

KIDEM TRAZMİNATI 2024 NE KADAR OLACAK?

Kıdem tazminatı şu anda brüt asgari ücret 13 bin 414 TL.

Kıdem tazminatının zam sonrasında 20 bin 121 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kıdem tazminatı hesaplaması İş Kanunu kapsamında bulunan hususlara göre gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda ülkemizde bu tutar hesaplanırken işçinin çalışma süresi ile son brüt maaşı gibi temel unsurlar baz alınmaktadır.

Bundan mütevellit kıdem tazminatı tutarının brüt maaş, katsayı ve kıdem tazminatı oranı gibi değerlerin çarpımına eşit olduğu söylenebilir.

Bahsi geçen hesaplamada bulunan katsayı değeri 30 gün olarak belirtilebilir.

Kıdem tazminatı almaya hak kazanılması için personelin mevcut iş yerinde en az 1 sene boyunca çalışmış olması gerekmektedir.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

İş akdinin işveren tarafından haklı sebeplerle feshedilmediği saptanan çalışanlar,

İstifa etmediği halde çalıştığı iş yerinden ayrılması istenen personel ya da işçiler,

Askerlik sebebiyle iş yerinden istifa eden kişiler,

Evlilik sebebiyle iş sözleşmesinin sonlandırılmasını isteyen kadın çalışanlar.

ASGARİ ÜCRET 2024 BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

İşsizlik ödeneği,

Stajyer maaşı

Kıdem tazminatı,

Askerlik ve doğum borçlanması,

65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı)

Engelli aylığı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

İsteğe Bağlı Sigorta primleri

SGK taban ve tavan primleri







