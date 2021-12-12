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Kıdem tazminatı ne kadar olacak? 2022 kıdem tazminatı tavan fiyatları...

12.12.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret görüşmelerinde sona doğru gelinirken, kıdem tazminatının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Senede iki defa Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle kararlaştırılan kıdem tazminatının tavanı, bu yılın ikinci yarısında 8 bin 284 TL olarak belirlenmişti. Peki kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte 2022 kıdem tazminatı tavan fiyatları...

Kıdem tazminatı ne kadar olacak? 2022 kıdem tazminatı tavan fiyatları...

2022 yılında kıdem tazminatının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Kıdem tazminatı, senede iki defa Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle kararlaştırılmakta. Asgari ücret için ise son toplantıya yaklaşıldı. Peki kıdem tazminatı ne kadar olacak?

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?

2022 yılı kıdem tazminatı tavanı hakkında araştırmalar sürüyor. Asgari ücret zammı merak beklenirken bu zamdan etkilenecek olan emekli zammı, ihbar ve kıdem tazminatı artışı gibi konular da vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Yayınanlan son genelgeyle 8 bin 284 TL olarak belirlenen tavan 2021 senenin Aralık ayına kadar geçerliliğini koruyacak.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş katsayısı tavanı da artış gösterecek. 2021 senesi için çalışanlara verilecek kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 TL olarak belirlenirken, 2022 senesinde bu rakamın 11 bin 246 TL'ye çıkması bekleniyor. Ayrıca emekli aylığı tabanı da her yıl Ocak ayında asgari ücrete bağlı olarak artış gösteriyor.

Gerçekleşecek asgari ücret zammıyla beraber brüt ücreti artan çalışanın kıdem tazminatı tavanı sınırlı olmak üzere alacağı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı tutarı da yükselecek. İş Kanunu'na göre işe başlanılan tarihten itibaren geçen her tam sene için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmekte. Artış oranları net olarak belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı
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