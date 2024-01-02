Kıdem tazminatından bedelli askerliğe… Sosyal yardımlara memur zammı dokunuşu! 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı zammı ne kadar olacak?

Asgari ücretten sonra memur zammı da birçok ödemede rakamları yukarı çekecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre memur maaş zammı yüzde 50 seviyesinde gelecek. Bu oranda artış bedelli askerlik, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve kıdem tazminatı tavanı için de yeni rakamları belirleyecek.

Milyonlarca kişi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın saat 10.00’da açıklanacak Aralık ayı enflasyonunu bekliyor. 6 aylık enflayon oranının netleşmesi ile memur ve emekli dışında çalışan işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, engelli aylığı ve 65 yaş aylığı da aynı oranda artacak.



