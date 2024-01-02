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  4. Kıdem tazminatından bedelli askerliğe… Sosyal yardımlara memur zammı dokunuşu! 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı zammı ne kadar olacak?

Kıdem tazminatından bedelli askerliğe… Sosyal yardımlara memur zammı dokunuşu! 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı zammı ne kadar olacak?

02.01.2024 10:02 | Son Güncelleme:
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Yarın açıklanacak 6 aylık memur enflasyon farkı ile sosyal yardım ödemeleri de değişecek. Yüzde 50 oranında artması beklenen memur maaşları 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı gibi ödemeleri yukarı taşıyacak. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşına yapılan zam kadar yükselen yardım ödemelerinde yeni rakamlar tek tek hesaplandı. İşte detaylar…

Asgari ücretten sonra memur zammı da birçok ödemede rakamları yukarı çekecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre memur maaş zammı yüzde 50 seviyesinde gelecek. Bu oranda artış bedelli askerlik, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve kıdem tazminatı tavanı için de yeni rakamları belirleyecek.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için takvim ortaya çıktı! SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için takvim ortaya çıktı!

Milyonlarca kişi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın saat 10.00’da açıklanacak Aralık ayı enflasyonunu bekliyor. 6 aylık enflayon oranının netleşmesi ile memur ve emekli dışında çalışan işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, engelli aylığı ve 65 yaş aylığı da aynı oranda artacak.

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MEMUR ZAMMI İLE ÖDEMELER DEĞİŞİYOR

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 İÇİN BELLİ OLUYOR

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 İÇİN BELLİ OLUYOR

Kıdem tazminatı tabanı asgari ücret zammı ile belli olmuştu. 2024 kıdem tazminatı tabanı bu yıl için şimdilik 20,002 TL olarak hesaplanacak. Ancak kıdem tazminatı tavanı memur zammı ile netleşiyor. Burada yüzde 50 artış ile 23.489 lira olan tavan kıdem tazminatı tavanı 2024 yılında 35.233 TL'ye kadar yükselecek.

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz ve Aralık dönemi için 122 bin 351 lira olarak belirlenmişti. Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlendi. Memurlara yüzde 50 zam gelmesi halinde bedelli askelik fiyatının 183.526 TL olacağı öngörülüyor.

65 YAŞ AYLIKLARI DA ARTACAK

65 YAŞ AYLIKLARI DA ARTACAK

Herhangi bir SSK ya da Bağ-Kur emekliliği bulunmayan 65 yai üstündeki kişilere aylık olarak ödenen 65 yaş maaşı da memur zammı ile yükselecek. Şu an mevcutta 2.348 TL olan 65 yaş aylığı yüzde 50’lik zam sonrası 3.522 liraya çıkacak.

EVDE BAKIM DESTEĞİ VE KRONİK HASTALIK YARDIMI

EVDE BAKIM DESTEĞİ VE KRONİK HASTALIK YARDIMI

Temmuz 2023 döneminde 5098 TL olan evde bakım desteği ve kronik hastalık yardımı Ocak 2024 için 7638 TL olacak.

ENGELLİ AYLIKLARI

ENGELLİ AYLIKLARI

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olan engelli vatandaşların şu an 1.875 lira olan engelli maaşı ödemelerinin 2.810 liraya; yüzde 70 ve üstünde olanların ise yüzde 50’lik zam sonrası 2.812 liradan 4.078 liraya yükselmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
memur zammı
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