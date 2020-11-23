Kılıçdaroğlu: 3600 ek gösterge çıksa en az 100 bin öğretmen emekli olur

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla iki ayrı video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

İlk olarak 19 farklı ilde görev yapan öğretmenlerle daha sonra da atanamayan öğretmenlerle görüşen Kılıçdaroğlu, sorun ve talepleri dinledi, çözüm önerilerini anlattı.

Eğitimin sorunlar yumağı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, önceliğin atama bekleyen öğretmenlerin bekledikleri 60 bin kişilik kadronun doldurulması olduğunu, bu konuda üzerlerine düşen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, 3600 ek göstergenin çıkması halinde en az 100 bin öğretmenin emekli olacağına işaret ederek, "Şu anda '3600 ek gösterge çıkacak' diye emekliliğini doldurduğu halde emekli olmayan çok sayıda öğretmen var." ifadesini kullandı.

Bu öğretmenlerin sözü verilen 3600 ek göstergeyi aldıktan sonra emekli olmayı istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, çalışırken alınan ücret ile emekli olunduktan sonra alınan ücretin yüzde 50 azaldığını vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: