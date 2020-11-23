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Kılıçdaroğlu: 3600 ek gösterge çıksa en az 100 bin öğretmen emekli olur

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.11.2020 16:04 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şu anda '3600 ek gösterge çıkacak' diye emekliliğini doldurduğu halde emekli olmayan çok sayıda öğretmen var." dedi.

Kılıçdaroğlu: 3600 ek gösterge çıksa en az 100 bin öğretmen emekli olur

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla iki ayrı video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

İlk olarak 19 farklı ilde görev yapan öğretmenlerle daha sonra da atanamayan öğretmenlerle görüşen Kılıçdaroğlu, sorun ve talepleri dinledi, çözüm önerilerini anlattı.

Eğitimin sorunlar yumağı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, önceliğin atama bekleyen öğretmenlerin bekledikleri 60 bin kişilik kadronun doldurulması olduğunu, bu konuda üzerlerine düşen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, 3600 ek göstergenin çıkması halinde en az 100 bin öğretmenin emekli olacağına işaret ederek, "Şu anda '3600 ek gösterge çıkacak' diye emekliliğini doldurduğu halde emekli olmayan çok sayıda öğretmen var." ifadesini kullandı.

Bu öğretmenlerin sözü verilen 3600 ek göstergeyi aldıktan sonra emekli olmayı istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, çalışırken alınan ücret ile emekli olunduktan sonra alınan ücretin yüzde 50 azaldığını vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı eğer imkanı olsa zaten 60 bin kişi de 70 bin kişi de derhal kadrolu öğretmen alır. O zaman soru şu; Milli Eğitim Bakanlığının önündeki engel nerede? Milli Eğitim Bakanlığının önündeki engel Hazine ve Maliye Bakanlığı, çünkü kadrolar oradan tahsis ediliyor. Kadrolar tahsis edildikten sonra ilgili bakanlıklar bu kadroları kullanabiliyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı mali olarak çok zor durumda olduğu için bu kadroları vermiyor. Daha düşük ücretlerle ücretli öğretmen veya sözleşmeli öğretmen gibi normalde bir okulda olmaması gereken aynı dersi veren öğretmenler arasında farklı ücret, farklı standart olmaması lazım."

'TASARRUF OLSUN DİYE BU ATAMALAR ŞİMDİLİK YAPILMIYOR'

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 5 temel sorunu bulunduğunu, bunlardan birisinin de eğitim olduğunu dile getirdi.

Eğitim sorununu çözemeyen bir ülkenin büyüme, kalkınma, kültür dünyasını, sanat dünyasını zenginleştirme şansı olmadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, eğitimin önündeki bütün engellerin kaldırılması ve öğretmenin bütün emeğini çocuklara harcaması gerektiğine değindi.

Kılıçdaroğlu, "Eğer öğretmeni bir sorunlar yumağı içine koyarsanız öğretmen kendi sorunlarını mı çözecek çocuklara eğitim mi verecek?" sorusunu yöneltti.

Başlangıçta 60 bin kişilik kadroya öğretmen atanacağının söylendiğini ancak Kovid-19 nedeniyle atamanın yapılamayacağının açıklandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Yani okullar kapalı şimdi, öğretmenlerin atamasını yaparsak okula gitmedikleri halde bunlar aylık alacaklar. Dolayısıyla tasarruf olsun diye bu atamalar şimdilik yapılmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyanın hiçbir ülkesinde eğitimden tasarruf olmaz. Çünkü çocuktan tasarruf olmaz." diyen Kılıçdaroğlu, yaşam boyu eğitim kavramının dünyada bütün toplumların gündemini işgal ettiğinin altını çizdi.

KAYNAK:AA

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