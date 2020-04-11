Kimse bilmiyorum ama erken emeklilik için en az 5 farklı yöntem var! İşte o yöntemler!

5510 sayılı Sigorta Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun çerçevesinde; sigortalıların kaybettikleri prim sürelerini geriye dönük olarak borçlanarak satın almasına hizmet borçlanması denir. Sigortalıların hakkı olan hizmet borçlanmasının kapsamı belirlenmiştir. Hizmet borçlanması ile geçmişte prim ödemesinde boşluk olan süreleri satın alınarak emeklilik yolunda büyük adım atılmasına izin verilir. Ancak bu noktada; sigortalılık süresinde yaşanılan her boşluk için hizmet borçlanması yapılmayacağını da belirtmek gerekir.

Sigortalılar ya da vefat eden sigortalıların hak sahipleri, belirlenen hizmet borçlanması çerçevesinde olan süreler için SGK'ya

ödeme yaparak erkenden emeklilik maaşına kavuşabilirler. Peki, hizmet borçlanması yapılabilecek süreler hangileridir? Kimler bu haklardan yararlanabilir? Erken emeklilik yolunda mihenk taşlarından hizmet borçlanmasına dair merak edilen bütün detaylar...

SİGORTALILARIN HİZMET BORÇLANMASI YAPABİLECEĞİ SÜRELER HANGİLERİDİR?



Hizmet borçlanması kapsamında değerlendirilen süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanununda belirlenmiştir. Bu sürelerin dışında kalan prim ödemesiz geçen zamanlar için borçlanma yapılamaz.