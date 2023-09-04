KİRA ARTIŞ ORANI 2023 EYLÜL: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? EREF TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı sonrası kira zammı ne kadar olur?

Kira artış oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçen ay TÜİK tar5afından yapılan açıklama ile Temmuz'da yıllık enflasyon yüzde 47.83 olmuştu. TÜFE aylık bazda yüzde 9.49 olarak duyurulmuştu. TÜİK, TÜFE'deki (2003=100) değişimin bu senenin Temmuz ayında bir önceki aya göre yüze 9,49, 2022'nin Aralık ayına göre yüzde 31,14, 2022'nin aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleştiğini duyurmuştu. Eylül ayı kira artış oranı için geri sayım sürüyor. Eylül ayı kira artış oranı hakkında ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KİRA ARTIŞ ORAN NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış oranı TÜİK'in eflasyon oranı açıklaması ile netleşecek.

Ağustos ayı enflasyon oranı açıklaması bugün (4 Eylül 2023 Pazartesi) yapılacak.

Buna göre eylül ayı kira zammı TEFE-TÜFE de aynı gün netleşecek. Öte yandan kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu yılda uygulanmaya devam ediliyor.

Bahsi geçen uygulama yeni bir karar alınmadığı takdirde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI İÇİN GÖZLER TÜİK 'ENFLASYON ORANI' AÇIKLAMASINDA

Eulül ayı kira artış oranı için gözler TÜİK'e çevrildi.

2023 Ağustos ayı enflasyon rakamları bugün (4 Eylül 2023 Pazartesi) saat 10.00'da açıklanacak.

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI

Temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 47,83 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

Öte yandan 2022'nin aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜİK, Ağustos ayında sözleşmesi yenilenecek ticari mülkler için yüzde 57,45 oranında, sabit oran uygulaması ile de konut sözleşmelerinde yüzde 25 oranında kira artış oranı uygulanacağını belirtti.

KİRA ARTIŞ SINIRI DEVAM EDİYOR MU?

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu yıl da uygulanıyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine dek devam edecek.

