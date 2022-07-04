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Kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 TÜİK enflasyon verileri sonrası Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç yükseldi?

04.07.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira artış oranı ne kadar oldu sorusu, ev sahibi olan ve kirada oturan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon oranı sonrasında, kiralarda yüzde kaçlık artış yaşanacağı merak edildi. Hükümet tarafından kira artış oranlarına düzenleme getirilmesiyle birlikte, fahiş kira artış oranlarının önüne geçilmişti. Peki, kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 TÜİK enflasyon verileri sonrası Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç yükseldi?

Kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 TÜİK enflasyon verileri sonrası Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç yükseldi?

Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu sorusunun yanıtı, binlerce ev sahibi ve kiracılar tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, kiralarda bir artış yaşanıp yaşanmayacağı gündemde yer aldı. Hükümet tarafından alınan kararla birlikte kira artış oranına düzenlenme geldiği duyurulmuştu. Peki, kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç yükseldi?

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayı kira artış oranının ne kadar olduğu, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce ev sahibi ve kirada oturan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Hükümet tarafından alınan kararla birlikte kira artış oranlarına düzenleme getirilmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamasında, "Konut kiralarında, 1 yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilecek, üzerindeki artışlar geçerli olmayacak" demişti.

Buna göre Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 25'le sınırlı kalacak. Bu uygulama 1 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek.

ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bilgilere göre, geçtiğimiz ay yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 seviyesine ulaşan enflasyon Haziran’da yüzde 4,95 artışla yıllık yüzde 78,6 seviyesine yükseldi.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Örnek konut kirası: 2.000 TL

Kira artış oranı: %25

Temmuz ayı kira artış tutarı: 500

Temmuz ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 2500

KİRA ARTIŞ DÜZENLENMESİ KARARI MESLİSTEN GEÇTİ

12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Alınan bu karar sonrasında kira artış oranlarındaki düzenleme TBMM'den geçmişti. 1 Temmuz 2023'e kadar kira artış oranları yüzde 25'e sabitlendi. Karar 1 Temmuz 2023’e kadar geçerli olacak.

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