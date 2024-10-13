Köfteci Yusuf'un 'helal sertifikası' ortaya çıktı! Domuz eti tartışmaları sonrası merak edilen soru: Sertifikası iptal edildi mi?

Vatandaşa domuz eti yedirdiler mi? Türkiye bu sorunun yanıtını ararken tartışmaların merkezinde Köfteci Yusuf var. Bakanlığın listesinde yer alan ve etinde domuz eti olduğu tespit edilen köfteci için şimdi de 'helal sertifika' tartışmaları başladı.

HELAL SERTİFİKA SAHİBİ KAÇ İŞLETME VAR?

Sözcü'de yer alan habere göre ‘domuz eti’ iddialarıyla gündem olan Köfteci Yusuf’un ‘helal sertifika’ sahibi olduğu ortaya çıktı. Bu durumun ardından, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Helal Akreditasyon Kurumu’nun verdiği sertifikalar da yeniden eleştirilerin odağına yerleşti. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmalar arasında ‘helal sertifika’ sahibi kaç işletme olduğunu sordu.

SERTİFİKALARI İPTAL EDİLDİ Mİ?

Salıcı TBMM’ye verdiği soru önergesinde, bazı ürünlerde domuz, at ve eşek eti kullanıldığının belirlendiğini anımsatarak, bu durumun dürüst esnafı da olumsuz etkilediğini belirtti. Salıcı, Bolat’a ‘helal sertifikası’ olmasına rağmen taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmalardan kaçının sertifikalarının iptal edildiğini, bu firmalara ‘helal’ denetiminin yapılıp yapılmadığını da sordu.

Ayrıca Salıcı, şartları taşımadığı halde ‘helal sertifikası’ verildiği tespit edilen firmanın bulunup bulunmadığının da açıklanmasını istedi.