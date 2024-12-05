Konum paylaşımı ile ilgili gündem yaratacak düzenleme! Artık parasını ödeyip izin alacaklar, ceza sistemi de getiriliyor

Esnaf konum paylaşımı için bundan sonra izin mi alacak? Yeni ödeme iddiası şimdiden gündem yarattı. Adres tarifi izni almayan ticari işletmeye ‘ceza’ kesileceği öne sürüldü. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Kanun yeniden değiştiriliyor. Coğrafi veri paylaşımı yapmak isteyen işletmeler yıllık bin 750 TL ile 1 milyon 750 bin TL arasında izin bedeli ödeyecek.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun değiştirileceği öğrenildi. Bu değişiklikle, özel şirketler ve gerçek kişilerin, Türkiye'ye ait coğrafi verileri kullanabilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan izin alması gerekecek. Konum paylaşanlar yıllık bin 750 TL ile 1 milyon 750 bin TL arasında izin bedeli ödeyecek. İzinsiz paylaşım yapanlara, bedelin 2 katı para cezası kesilecek. Uygulamayla haritalı adres (konum) paylaşımı yapan yaklaşık 6 milyon işletmeden yıllık 30 milyar TL’nin üzerinde gelir bekleniyor.

Dünya gazetesinden Ferit Parlak’ın haberine göre, yabancı şirketler için belirlenen izin ücreti daha yüksek olacak ve hesaplama, işletmenin finansal verilerine dayalı olarak yapılacak.

İzin başvurusu yapmayan işletmelere, izin bedelinin iki katı kadar idari para cezası uygulanacak. Ancak, ceza ödemek, izni almak zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak. Ayrıca, doğalgaz dağıtım lisansı olan şirketler coğrafi veri izni alma yükümlülüğünden muaf tutulacak.

HAKSIZ REKABET YARATABİLİR

Yeni düzenleme, yabancı firmalar ile yerli işletmeler arasında eşitsizliğe yol açabileceği yönünde eleştiriler alıyor. Özellikle Google, Apple, Yandex gibi büyük yabancı firmaların, yerli firmalarla aynı izin ücretini ödeyecek olması, yerli şirketler için haksız rekabet yaratabileceği kaygısını doğuruyor. Ayrıca, verilerin toplama ve paylaşımı konusunda yerli şirketler daha sıkı denetim altına alınacak, yabancı şirketler içinse bu denetimlerin daha gevşek olacağına dair endişeler dile getiriliyor.

Bu düzenleme, coğrafi veri üretimi ve paylaşımının daha sistemli bir şekilde izlenmesini ve mükerrer veri üretiminin engellenmesini hedefliyor.

DAĞITIM LİSANSI OLANLAR MUAF OLACAK

Doğal Gaz Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında dağıtım lisansı verilen tüzel kişilerin, dağıtım faaliyetleri kapsamında Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna kayıt olmak şartı ile izin yükümlülüğünden muaf olacak.

Anayasa Mahkemesi'nin “Anayasa gereği yetki sınırlarının tereddüte mahal vermeyecek şekilde belirlenmesi” gerektiği gerekçesi ile iptal etmesi üzerine yapılan düzenleme ile izin bedelinden muaf tutulanlar, izne tabi olanlar ile izin süresi ve izin başvurularına ilişkin süreçlerin nasıl yürütüleceği hususlarında objektif bir ölçüt belirlenerek söz konusu yetkiye ilişkin genel bir çer­çeve oluşturulması sağlanacak.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır