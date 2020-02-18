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Konut kredi faizleeri düştü! İşte bankalara göre konut kredisi ödemeleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.02.2020 10:54 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2019 yılının ikinci yarısından itibaren politika faizinde indirim sürecine girmesi, konut kredi faizlerinin de peyderpey gerilemesini sağladı. Kredi faizlerinin gerilemesiyle birlikte konut alımlarında artışlar görülmeye başlandı. Bankalar çeşitli kampanyalar yaparak vatandaşları ev sahibi yapıyor.

Kamu bankalarının Ağustos 2019 başında konut faizlerini aylık yüzde 1'in altına düşürmesi ve ardından özel bankaların da bu sürece dahil olması, ipotekli konut satışlarına canlılık getirdi.

Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrasında konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde düşüşler meydana geldi. Bankalar kampanya yaparak konut kredisi kullanımının önünü açtı. 240 ay vadeye kadar konut kredisi kullanılabiliyor.

İşte bankalara göre konut kredisi faizi ve ödemesi:

İşte bankalara göre konut kredisi ödemeleri

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası
Firma katkı paylı konut kredisi Faiz oranı yüzde 0.79 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2099 lira

ING Bank

ING Bank
Konut Kredisi Faiz oranı yüzde 0.94 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2188 lira

Akbank

Akbank
Konut Kredisi Faiz oranı yüzde 0.95 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2194 lira

İş Bankası

İş Bankası
Konut Kredisi Faiz oranı yüzde 0.95 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2194 lira

Alternatif Bank

Alternatif Bank
Konut Kredisi Faiz oranı yüzde 0.98 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2212 lira

Garanti BBVA

Garanti BBVA
Kiracıya Mortgage Faiz oranı yüzde 0.97 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2206 lira

Yapı Kredi

Yapı Kredi
Konut kredisi Faiz oranı yüzde 0.97 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2206 lira

TEB

TEB
Konut kredisi Faiz oranı yüzde 0.99 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2218 lira

HSBC

HSBC
Konut kredisi Faiz oranı yüzde 0.99 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2218 lira

ICBC

ICBC
Konut kredisi Faiz oranı yüzde 1.01 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2230 lira

QNB Finansbank

QNB Finansbank
Konut kredisi Faiz oranı yüzde 1.04 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2248 lira

Fibabanka

Fibabanka
Konut kredisi Faiz oranı yüzde 1.20 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2347 lira

Burgan Bank

Burgan Bank
Konut kredisi Faiz oranı yüzde 1.35 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2442 lira

Halkbank

Halkbank
Hesaplı evim kredisi Faiz oranı yüzde 0.99 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2218 lira

Vakıfbank

Vakıfbank
Konut Kredisi Faiz oranı yüzde 0.95 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2194 lira
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Anahtar Kelimeler:
kredi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, banka,

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