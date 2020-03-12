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Koronasız bankacılık; internet bankacılığını tercih edin

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.03.2020 15:23 | Son Güncelleme

Bankacılık işlemlerini şubeye veya ATM’ye gitmeden mobil veya internet bankacılığı üzerinden yapılması gerektiğini söyleyen Finans Uzmanı Ateş Sünbül, “Akıllı telefon ve bilgisayarlar aracılığıyla para transferi, EFT, kredi ve fatura ödeme gibi pek çok işlemi yapabiliriz. Evde, iş yerinde hijyenik ve sağlıklı ortamda koronasız bankacılık işlemi yapma imkanımız var” dedi.

Koronasız bankacılık; internet bankacılığını tercih edin

Mazars Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Departmanı Partner’i Ateş Sünbül, koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bankacılık ve ödeme işlemleri sırasında alınacak önlemleri anlattı.

BANKA İŞLEMLERİMİZİ NASIL YAPACAĞIZ?

Bazı alışkanlıkları değiştirerek virüsten korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Sünbül, “Bankacılık işlemleri için eski alışkanlıklarımız fiziksel olarak şubeye gitmek, sıra numarası alıp, kalabalıklar için işlem sırasını beklemekti. Artık bunu yaparken dikkat edilmesi gerekiyor. Öncelikle çok mecbur olmadıkça çok kalabalık içinde olunmaması gerekiyor, peki ama banka işlemlerimizi nasıl yapacağız? Bankaların bizlere sundukları imkanlardan olan mobil ve internet bankacılığı öne çıkmaktadır. Hepimizin akıllı telefon ve bilgisayarları aracılığıyla para transfer, EFT, kredi ve fatura ödeme gibi pek çok işlemi yapma imkanı bulunması evimizin hijyenik ve sağlıklı ortamında coronasız işlem yapma imkanı sunmaktadır. Buna ek olarak Bankalar uzun yıllardır telefon bankacılığı aracılığıyla da pek çok işlemin yapılmasına imkan sağlamaktadır. Eğer sözünü ettiğimiz 3 kanalda aktivasyonunuz yoksa öncelikle yaptırmanızı öneririz” diye konuştu.

KARE KOD İLE İŞLEM İMKANI

ATM ile minimum temas kurmak gerektiğini vurgulayan Sünbül, “Para çekmek veya kredi kartıyla alışveriş yapmamız gerekiyor. Nasıl olacak? Karşımızda iki sorunumuz var: Para çektiğimiz ATM’ler ve kredi kartı ödemesi yaptığımız POS cihazları pek çok kişi ile etkileşimdedir. ATM’den en az temas ile para çekme yöntemi olarak bankalar imdadımıza kare kod ile işlem imkanlarıyla geliyor. Akıllı telefonlarımızdaki bankacılık uygulamaları ile para çekme, yatırma ve gönderme pek çok işlemi ATM’ye minimum temas ile gerçekleştirebiliyoruz. Yaptığımız alışverişlerde de kredi kartı şifresi girilmesi yerine temassız ödeme aracılığıyla şifre girmeksizin belli bir miktara kadar ödeme gerçekleştirebiliyoruz. Böylelikle POS ile temasımızı da en minimuma indirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“HACKER SALDIRILARINI UNUTMAYIN”

Sünbül, “Corona salgını şu an için en büyük tedirginliğimiz olsa da unutmamamız gereken bir saldırgan kitlemizde var: Hackerlar. Alışkanlığımızın mobil, telefon ve internet bankacığına kayması ve temassız ödemeleri kullanmak istememiz bizi Hackerların gündemine yaklaştırmaktadır. Unutmayalım Verizon 2018 raporuna göre hacker saldırılarının yüzde 76’sı finansal kazanç elde etmek içindi” dedi.

Corona’dan kaçarken insanların elindeki paradan olmamaları için önerilerini sıralayan Sünbül uyarıları şöyle sıraladı;

“Corona konusuyla bankacılık ve ödeme yapılmasını isteyen veya resmi kurumlar gibi görünüp para talep eden e-posta ve mesajlara çok itibar gösterilmemesi ve derhal yetkili kurum ve bankalara bilgi verilmesi gerekmektedir.

“Mobil bankacılık uygulamalarını indirdiğiniz kaynaklara dikkat edin. Özellikle çok kullanılan bankalar için sahte yazılımlar çıktığını unutmayın.

“Telefon bankacılığı gibi görünüp gelen aramalarda şüpheci olun. Bankaların kritik veri ve kredi bilgisi benzeri size özel verileri telefon aracılığıyla istemediğini unutmayın.

“Kredi kartı kopyalamalarına karşı ödeme yaptığınız POS cihazlarına dikkat edin. Kırık, hep gördüğünüzden farklı, fazladan kabloları olan cihazlara şüpheyle yaklaşın. Genelde kart kopyalamasının ‘Bu cihazda arıza var, siz şu POS’ten de deneyin’ yöntemiyle yapıldığını hatırlayın.

“Bankalar ve banka personeli ödeme için ikinci SMS doğrulamasını asla okumanızı istemezler. Bunu sizden talep eden kimseye itibar etmeyin. Hatta bu durum sıklıkla oluştuğundan Bankalar SMS’lerde ‘Banka yetkisi ve yetkisiz kişilerle paylaşmayın’ ibaresini belirterek gönderim yaparlar.”

KAYNAK:DHA

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