FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Korsan sayısı taksiyi geçti! Yolculara da ceza kesiliyor

Taksicileri ilgilendiren korsan taksilerle mücadele yıllardır sürse de netice alınamıyor. Akıllı telefon uygulamaları ve eski usulde devam eden telefonla çağırılan korsan taksilerin sayısı milyonları aşıyor. Yasal düzenlemeler dahilinde hareket eden taksiciler iş yapamaz duruma geliyor.

Cansu Çamcı

Korsan taksilerle ilgili polis uygulamaları yapılsa da yakalananların oranı çok düşük kalıyor. Korsan taksi olduğundan şüphelenilen araçları çeviren polisler sürücü ve yolcuyu çapraz sorguya alıyor. Çapraz sorgu neticesinde korsan taşımacılık yaptığı belirlenen araç sahiplerine 100 bin lira ceza, 60 gün araç bağlama, 30 gün ehliyete el koyma işlemi yapılıyor.

AKILLI TELEFON UYGULAMALARI CEZALARI ÖDÜYOR

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Akıllı telefon uygulamaları korsan taksicilik nedeniyle kesilen cezaları anında ödüyor ve erken ödeme indiriminden yararlandığı için cezayı 75 bin liraya düşürüyor. Ancak araç 60 gün bağlı kalıyor ve 30 günlük ehliyete el koyma devam ediyor. Araç bağlı olduğu otoparktan 61'inci gün çıkabiliyor.

KORSAN TAKSİ KULLANANLARA DA CEZA KESİLİYOR

Korsan taksicilik faaliyeti gösterenler dışında korsan taksiyi kullananlara da ceza kesiliyor. 3 bin 870 lira cezayı korsan taksi kullanan yolcunun ödemesi gerekiyor.

AKILLI TELEFON UYGULAMALARI ARTMAYA BAŞLADI

Akıllı telefon uygulamaları her geçen gün artıyor. Ticari taksi sayısının kısıtlı olması, korsan taksi sayısının ise şehrin nüfusuna oranla çok yüksek durumda bulunması ve istenen noktaya kadar gelmelerinden dolayı tercih ediliyor. Akıllı telefon uygulamasından çağırılan korsan taksi 1-2 dakika içinde kapıya kadar geliyor. Yasal ticari taksilere göre yüzde 20-30 oranında daha ucuza taşımacılık yapan korsan taksiler üst segment araçlarla da hizmet veriyor. Korsan taksiler gün içinde çağrıların az olması durumunda kampanya düzenleyip daha da ucuza hizmet verebiliyor.

HİÇBİR KAYIT YOK, YASA DIŞI

Korsan taksilere ilişkin hiçbir yasal kayıt tutulmuyor. Sürücülerin adli sicil kaydı istense de belediyeden ruhsat almadıkları için yasal bir statüsü bulunmuyor. Ayrıca yasal taksilerdeki gibi psikoteknik gibi sınavlardan geçmeyen sürücüler korsan taksicilik yapıyor. Araçlarda otorite merkezine bağlı kamera ve ses kaydı alınmadığı için de adli bir durumla karşılaşılması halinde kanıt neredeyse bulunmuyor.

YASAL TAKSİ SAYISI ÇOK AZ

Yasal olarak faaliyet gösteren taksi sayısı çok az. İstanbul gibi metropol şehirde 20 bin civarında yasal ticari taksi bulunuyor. 20 milyona yakın nüfusu bulunan İstanbul'da her an 20 bin kişinin zaten taksi talebi bulunuyor. Ayrıca 20 bin taksi de aktif olarak trafikte bulunmuyor. Arızalı, şoförü çalışmayan, satılmayı-kiralanmayı bekleyen, plakasını elinde tutan, trafikten men halde olan birçok taksi bulunuyor. Piyasada yaklaşık 15 bin taksi hizmet veriyor ve bu da 20 milyonluk nüfusa yetersiz kalıyor.

PLAKA FİYATLARI BEKLENENİ VERMİYOR

Eskiden yatırım amacıyla alınan ticari taksi plakaları şimdilerde iş yapamaz hale gelmeleri, prosedürlerinin her geçen gün artması, yüksek vergiler nedeniyle kazançlarının yüzde 45 civarında gerilemesi, korsan taşımacılık uygulamalarının taksi sektörünü ele geçirip hakimiyet kurması gibi nedenlerle taksi plakalarına olan talep düşüyor.

SEKTÖRÜN DEĞİŞİME AYAK UYDURMASI GEREKİYOR

Ticari taksi sektörünün değişime ayak uydurarak yeni yol haritası çizmesi gerekiyor. Uzun süren davalar neticesinde bebek adımlarıyla ilerleyen korsan taksi uygulamalarına yönelik işlemler devam etse de yenileri ortaya çıkıyor. Ayrıca yazılım altyapısı bulunması nedeniyle A korsan taşımacılık uygulaması bugün kapatılsa aynı gün B korsan taşımacılık adıyla yeniden hizmete girecek. Başka bir deyişle, mahkemeden çıkan kararı ilgilendiren şirkete yaptırım uygulansa da kısa sürede yeni şirket kurulup isim değiştirerek aynı faaliyete yeniden başlaması an meselesi haline geldi. Yeni açılan korsan taşımacılık şirketine de dava açılıp tüm yargı yolları tükenene kadar uğraşılmak istenmesi halinde 8-10 yıllık yeni bir sürecin başlaması demek oluyor ve bu da taksi sektörünün geleceğe bakışını daraltıyor.

Bu nedenle çok uzun yıllardır birbirini tekrar eden klasik mücadele yöntemleri yerine, proaktif çözümler üretebilecek taksi otoritelerinin kurulması, dernek seçimlerinde bile bir araya gelemeyen taksi plakası sahiplerinin toplu hareket etmesi, taksicilerin Türkiye genelinde faaliyet gösterecek uygulamayı yapması, taksilerde iş yoğunluğunun düştüğü saatlerde daha uygun fiyatlarla yolcu taşımacılığına başlaması, demode taksi durağı mantığından çıkmak, yolcu aramak yerine yolcuya ulaşmak amacıyla trafikte bulunan taksiler gibi birçok çözümün acilen devreye alınması gerekiyor.

KÜÇÜK DOKUNUŞLAR BÜYÜK GERİ DÖNÜŞ OLUŞTURABİLİR

Yevmiye usulü şoför çalıştırmak yerine maaşla şoför çalıştırma yöntemine geçilerek şoförün üzerindeki plaka sahibine para yetiştirme endişesinin ortadan kalkması da taksi sektöründeki olumsuz imajı düzeltebilir.

Ticari taksilere özel olarak sürekli olan Özel Tüketim Vergisi'nden muafiyetin getirilmesi yeni araçlarla hizmet verilme sayısını artırır ve yedek parça, bakım-onarım masrafları da düşebilir. 2019 yılından bu yana taksi sektörü doğru iletişim sağlayamadığı için ÖTV muafiyetini alamıyor.

Yasa dışı kiralık plaka sektörü taksi plakası sahipleri tarafından ortadan kaldırılmasıyla birlikte fahiş kiralar ve hukuksuz davranışların ortadan kalkmasını sağlayacağı için sektöre olan güvenin artması ihtimali ortaya çıkabilir.

Sektöre ilişkin anlık ve şok denetimlerin yapılarak uygunsuz olan şoförlerin kartlarının iptal edilmesi ve bir daha kart alamayacak hale getirilmesinin sağlanması da sektöre yarar sağlayacaktır.

Sektörün toplumla iletişiminin sağlanması ve müşterilere hitap eden yaklaşımın ele alınması ana eğilim olarak belirlenmesi gerekiyor. Aksi halde taksi sektörüne ilişkin kötü algının ortadan kalkması çok uzun yıllar alabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Havalimanı 6. kez "Yılın Havalimanı" seçildiİstanbul Havalimanı 6. kez "Yılın Havalimanı" seçildi
MYNET ÖZEL | Noterde para tuzağı: Fırsatçılara yakalandı!MYNET ÖZEL | Noterde para tuzağı: Fırsatçılara yakalandı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
taksi korsan taksi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

İşte Oscar'ın kazananları! O film 6 ödül birden aldı

İşte Oscar'ın kazananları! O film 6 ödül birden aldı

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.