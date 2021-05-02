KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuruları nasıl yapılır? KOSGEB kredi başvurusu ne zaman? KOSGEB ne kadar veriyor?

KOSGEB’in 5 milyar liralık destek paketinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmasının ardından, paket ile ilgili detaylar da belli oldu. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki KOSEB 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuruları ne zaman? KOSGEB ne kadar kredi verecek?

KOSGEB 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KOSGEB’in 5 milyar TL bütçeli yeni programını açıkladı. Pandemiden etkilenen imalat sektörlerinde çalışan mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji tabanlı start-up’ların desteğe başvurabileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacaklar.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisinin açılış etkinliği ve ürün lansmanına katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Valisi Vasip Şahin, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da hazır bulundu.