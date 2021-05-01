KOSGEB'den 3 yıl geri ödemesiz kredi! 3 yıl geri ödemesiz krediye nasıl başvurulur?

Vatandaşlar KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi hakkındaki detayları merak ediyor. KOSGEB faizsiz kredi başvurusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi. Peki KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz krediye nasıl başvurulur?

KOSGEB 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİYE NASIL BAŞVURULUR?

Yapılan açıklamaya göre mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz." şeklinde konuştu. Bu destek öncelikle Kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış ya da nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik. Teknoloji alanında faaliyet göstermekte olan filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecek.

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu 3 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinde itibaren başlayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile yapılabilecek.