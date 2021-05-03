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KOSGEB geri ödemesiz kredi tarihi | KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

03.05.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KOSGEB vasıtasıyla 5 milyar TL’lik bir destek paketinin verileceği müjdesini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından, vatandaşlar kredi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Yapılan açıklamada KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi desteğinden; mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler ise 75 bin liraya kadar yararlanabiliyor. Peki KOSGEB geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

KOSGEB geri ödemesiz kredi tarihi | KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 milyar liralık KOSGEB destek paketi açıklamasının ardından, haber vatandaşın gündemine düştü. Birçok vatandaşın detaylarını araştırdığı KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz destek kredisi için başvuru şartları ve tarihi de belli oldu. Peki, milyonlarca vatandaşın merak ettiği KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB geri ödemesiz kredi başvuru tarihi ne zaman?

kosgeb

KOSGEB 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KOSGEB’in 5 milyar TL bütçeli yeni programını açıkladı. Pandemiden etkilenen imalat sektörlerinde çalışan mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji tabanlı start-up’ların desteğe başvurabileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacaklar.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisinin açılış etkinliği ve ürün lansmanına katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Valisi Vasip Şahin, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da hazır bulundu.

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz.

Bu destek öncelikle Kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecektir."

KOSGEB

KOSGEB GERİ ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU TARİHİ

Mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler.

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