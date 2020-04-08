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KOSGEB hibesi nasıl alınır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2020 15:02 | Son Güncelleme

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, yani KOSGEB, ticaret yapanları ve yeni girişimcileri destekleme amacı taşır. Girişimcilere kredi desteği sağlarken çeşitli eğitim programlarıyla kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu noktada KOSGEB kredisinin nereden, ne şekilde alındığı merak edilir. KOSGEB hibe şartları nelerdir?

KOSGEB hibesi nasıl alınır?

Orta ve küçük ölçekli işletmelerin ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla kurulan KOSGEB, yeni girişimcilere destek vererek büyümelerini sağlar. Değişen ve gelişen iş sektöründe yerini almak isteyen yeni girişimcilerin, KOSGEB kuruluşuna başvurmaları işletme için önem taşır. Girişimci, eğitimler görerek ve belli şartları yerine getirerek sertifika sahibi olur. Sertifika sahibi olan yeni girişimcinin masraflarının bir kısmı devlet tarafından karşılanır.

KOSGEB HİBESİ NASIL ALINIR?

KOSGEB, ekonomiyi canlandırmak adına yeni girişimcilere faizsiz kredi ve hibe veren bir kuruluştur. KOSGEB tarafından sunulan yardımlardan faydalanmak için belli başlı şartların yerine getirilmesi gerekir. KOSGEB hibe desteği alabilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar ve kurallar şunlardır:

  • Yeni girişimcinin, KOSGEB Hizmet Müdürlüklerine giderek uygulamalı girişimcilik dersleri için başvuru yapması gerekir.
    -Uygulamalı ders için yeterli sayının sağlanması durumunda başvuru incelemeye alınır. Yapılan başvuru onay aşamasından başarılı bir şekilde geçerse girişimci eğitimlere katılmaya başlar.
  • Girişimci derslere katılarak girişimcilik sertifikası sahibi olur. Mutlaka alınması gereken bu belge, girişimcinin KOSGEB hibesi alabilmesi için çok önemlidir.
  • Tamamlanan eğitimler ve alınan sertifikaya göre iş planı oluşturulur. İş planı onaydan geçerse kişi hibe alabilir.
  • KOSGEB hibesi alabilmek için iş yerinin girişimci sertifikası aldıktan sonra açılması gerekir. KOSGEB hibesiyle iş yeri açılması mümkün değildir. Girişimci; hibe desteği alabilmek için, önce iş yeri açar ve veri tabanına kayıt yapar. İş yeri giderlerinin faturalandırılması halinde destek sağlanır.
  • KOSGEB geleneksel girişimcilere 60 bine kadar ileri girişimcilere ise 300 bin liraya kadar hibe verir.
    Hibe desteği verilebilmesi için KOSGEB yetkilisi yeni açılmış olan iş yerine gelir. Teslim edilen belgeler ile iş yerini karşılaştırarak denetim yapar. Belgelerle iş yeri uyum sağladığı durumda yetkili onay verir. Peki bu belgeler nelerdir?

KOSGEB HİBESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • İş yerinin KOSGEB veri tabanına kayıt ettirilmiş olması gerekir.
  • Kobi beyannamesi veren işletmeler, sistemden kobi bilgi dokümanı almalıdır.
  • Başvuranlar girişimci sertifikasına sahip olmalıdır ve belgeyi göstermelidir.
  • İş yeri açılışında yapılan gider ve masrafları belirten faturalar ile başvuru yapılmalıdır.

  • KİMLER KOSGEB HİBE KREDİSİ BAŞVURUSU YAPABİLİR?

  • 18 yaşını doldurmuş ve T.C. vatandaşı olanlar
  • KOSGEB’in verdiği uygulamalı eğitim desteği ya da iş kurma danışmanlığı eğitimini alanlar
  • İŞGEM çatısında yer alan girişimciler içerisinden 1 yıl içerisinde işletme açmış olanlar
  • KOSGEB kuruluşunun üniversitelerde yapmış olduğu genç girişimci programına katılmış olanlar

KOSGEB HİBE İÇİN NASIL DESTEK VERİR?

KOSGEB kuruluşundan alacağınız hibe miktarı yapacağınız işe ve iş projesine göre değişiklik gösterebilir. Hibe miktarı belirlenirken, sağlayacağınız yarar ve fayda göz önünde bulundurulur. İşiniz ve projeniz, ülke ekonomisini kalkındırmaya daha çok yardım ettiği durumda hibe miktarı artar. Hibe desteği cinsiyete göre de değişebilir. Kadınlara verilen destek, erkeklere oranla daha yüksektir.

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