KOSGEB muslukları açtı! 365 bin TL'ye kadar destek

İşini büyütmek, iş kurmak, finansman sıkıntısını gidermek isteyen girişimci ve KOBİ'lerin yardımına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yetişiyor.

KOSGEB, KOBİ'lere 6 başlık altında laboratuvar hizmetlerinden yerlileştirmeye, girişimcilikten Ar-Ge'ye kadar pek çok alanda destek veriyor:

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI:

İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 365 bin, Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin TL’ye kadar destek var.

Başarılı iş planlarının hayata geçirilmesi için de İş Planı Ödülü Destek Programı ile 100 bin Türk lirasına varan destek veriliyor.

İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA DESTEĞİ:

Bu başlık altında 5 program yer alıyor. İşbirliği Destek Programı ile 10 milyon TL’ye, İşletme Geliştirme Destek Programı ile 480 bin TL’ye, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı ile 60 bin dolara, KOBİGELKOBİ Gelişim Destek Programı ile 1 milyon TL’ye, Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile 300 bin TL’ye varan destek sağlanıyor.

AR-GE, TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME DESTEKLERİ:

Bu başlık altında 3 destek programı yürütülüyor. Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon projelerine 750 bin, KOBİ Teknoyatırım- KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım ile Stratejik Ürün Destek programlarına ise 6'şar milyon liraya kadar destek veriliyor.

İŞGEM/TEKMER PROGRAMI:

3.8 milyon liraya varan destek içeren bu programla; girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesi destekleniyor.

KOBİ FİNANSMAN DESTEKLERİ:

Kredi Finansman Destek Programı kapsamında KOBİ'lerin finansal sorunlarının çözümü için 500 bin liraya kadar faiz desteği veriliyor.

HIZLI DESTEK PROGRAMI:

Bu program, Covid-19'dan etkilenen imalat sektöründeki mikro/ küçük işletmeler ile imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro/küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve istihdam seviyelerini korumalarını sağlamak için hayata geçirildi.

Mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyu 30 bin, küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75 bin liraya kadar destek sağlanıyor. 2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek veriliyor. Bu destek için başvurular 3 Eylül'de sona eriyor.



