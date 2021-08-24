FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KOSGEB muslukları açtı! 365 bin TL'ye kadar destek

KOSGEB muslukları açtı! 365 bin TL'ye kadar destek

24.08.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Girişimciler, yeni yatırımlar yapmak ve işini büyütmek isteyenler için KOSGEB para musluklarını açıyor. KOBİ’lere 6 başlıkta 14 destek veriyor. 365 bin Türk lirasına kadar destek olacak...

KOSGEB muslukları açtı! 365 bin TL'ye kadar destek

İşini büyütmek, iş kurmak, finansman sıkıntısını gidermek isteyen girişimci ve KOBİ'lerin yardımına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yetişiyor.

KOSGEB, KOBİ'lere 6 başlık altında laboratuvar hizmetlerinden yerlileştirmeye, girişimcilikten Ar-Ge'ye kadar pek çok alanda destek veriyor:

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI:

İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 365 bin, Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin TL’ye kadar destek var.

Başarılı iş planlarının hayata geçirilmesi için de İş Planı Ödülü Destek Programı ile 100 bin Türk lirasına varan destek veriliyor.

İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA DESTEĞİ:

Bu başlık altında 5 program yer alıyor. İşbirliği Destek Programı ile 10 milyon TL’ye, İşletme Geliştirme Destek Programı ile 480 bin TL’ye, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı ile 60 bin dolara, KOBİGELKOBİ Gelişim Destek Programı ile 1 milyon TL’ye, Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile 300 bin TL’ye varan destek sağlanıyor.

AR-GE, TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME DESTEKLERİ:
Bu başlık altında 3 destek programı yürütülüyor. Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon projelerine 750 bin, KOBİ Teknoyatırım- KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım ile Stratejik Ürün Destek programlarına ise 6'şar milyon liraya kadar destek veriliyor.

İŞGEM/TEKMER PROGRAMI:

3.8 milyon liraya varan destek içeren bu programla; girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesi destekleniyor.

KOBİ FİNANSMAN DESTEKLERİ:

Kredi Finansman Destek Programı kapsamında KOBİ'lerin finansal sorunlarının çözümü için 500 bin liraya kadar faiz desteği veriliyor.

HIZLI DESTEK PROGRAMI:

Bu program, Covid-19'dan etkilenen imalat sektöründeki mikro/ küçük işletmeler ile imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro/küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve istihdam seviyelerini korumalarını sağlamak için hayata geçirildi.

Mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyu 30 bin, küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75 bin liraya kadar destek sağlanıyor. 2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek veriliyor. Bu destek için başvurular 3 Eylül'de sona eriyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alarm çanları çalıyor: 50 metreyi aştı!Alarm çanları çalıyor: 50 metreyi aştı!
Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun
Bakan Bilgin açıkladı! 6. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandıBakan Bilgin açıkladı! 6. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı
Anahtar Kelimeler:
KOSGEB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur-Sen'den ilk açıklama! Zam oranları...

Memur-Sen'den ilk açıklama! Zam oranları...

Bakan Bilgin açıkladı! 6. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı

Bakan Bilgin açıkladı! 6. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı

EPDK duyurdu: İki ay kapatılacak

EPDK duyurdu: İki ay kapatılacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Liste belli oldu! İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Liste belli oldu! İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yaklaşık 50 ilin kaderini değiştirecek!

Yaklaşık 50 ilin kaderini değiştirecek!

Otomobil devi üretimi durduruyor!

Otomobil devi üretimi durduruyor!

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.