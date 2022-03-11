Kredi kartı, kredi borcu olanlar dikkat! Bunu sakın yapmayın...

Gelirin az giderin fazla olduğu durumlarda meydana gelen borç sorunu günümüzde milyonlarca insanın ortak problemi haline geldi. Ödenemeyen borçlar biriktiğinde tüketici daha fazla borçlanır. Ancak doğru adımlarla büyük borçların üstesinden gelmek mümkün. İşte borçlardan kurtulmak için izlemeniz gereken yol haritası...

KABUL EDİN, BAŞLAYIN

Borcunuzu kabul edin, vurdumduymaz olmayın. Sonrasında borçlarınızı listeleyin. Listeye en üste en yüksek tutardaki borcunuzu yazın. Ödemeye en tepeden başlayın.

BORÇ VERDİĞİNİZ PARAYI İSTEYİN

Eğer birine borç verdiyseniz bu borcu istemekten çekinmeyin. Gerekirse araya bir tanıdığı sokun.

PATRONLA KONUŞ

Yöneticinizle konuşun ve terfi almak için artı yönlerinizi keşfedin. Terfi aldığınızda maaşınız da artacaktır.

SADECE İHTİYAÇLAR İÇİN HARCA

Borcunuzu kapatma döneminde yalnızca ihtiyacınız olan ürünleri tüketmeye çalışın. Lüks ve gereksiz harcamalardan kaçının.

EK GELİR SAĞLAYIN

Borcunuzu daha hızlı ödemek için ek gelir getiren işlerde çalışmayı deneyebilirsiniz. Öte yandan bir varlığınızı satıp ek gelir sağlayabilirsiniz.

KUTLAMA YAP

Ayrıca küçük bir adım atmak ve motivasyonunuzu korumak için küçük bir borcu kapatıp kendinizi kutlamayı unutmayın.

YATIRIM YAP

Tanıdık tavsiyesiyle yatırım yapmamak şartıyla yatırım yapmayı öğrenip kazançlarınızı değerlendirebilirsiniz. Bunun için ilk önce kapsamlı araştırma yapmalısınız.

BUNU SAKIN YAPMAYIN

Borcunuz varsa borcu, borç alarak kapatmaya çalışmayın. Tasarruf yöntemleriyle borcunuzu kapatmaya çalışmak daha doğru olacaktır.

