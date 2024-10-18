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Kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber... Bazıların talebi kabul edilmeyecek! Muhammet Bayram: "Şu an da artıramayacaklar"

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.10.2024 07:48
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Meclis'e sunulan 100 bin liralık kredi kartı limitine 750 liralık savunma sanayii payının alınması teklifi tamamen iptal edildi. Vergi vermek istemeyen vatandaşların kredi kartı limitlerini düşürmesi ise gündem olmuştu. Yasa teklifinin tamamen rafa kalkması sonrası vatandaşlar limitlerini tekrar artırmak istedi ancak limit artırmada bazı zorlukların yaşandığı aktarıldı. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, önemli açıklamalarda bulundu.

Kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber... Bazıların talebi kabul edilmeyecek! Muhammet Bayram: "Şu an da artıramayacaklar"

Kredi kartı limiti 100 bin lira olan vatandaştan 750 liralık katkı payı alınması gündeme gelmişti. Vatandaşlar bu haberi duyar duymaz kredi kartı limitlerini düşürmeye başladı. Yasa teklifinin ilk önce 2025 yılına ertelenmesi ardından tamamen rafa kaldırılması sonrası vatandaşlar bankalarını arayıp limit artırmaya karar verdi.

BAZILARI LİMİTİNİ ARTIRAMAYACAK!

Ancak, limit artırmak için bankalar bazı belgeler istemeye başladı. Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu cümleleri sarf etti:

KREDİ-KARTI-

“Uygulanan sıkı para politikasıyla birlikte kredi kartı limitlerinin gözden geçirileceğini zaten önceki yorumlarımızda bahsediyorduk. Savunma sanayii fonuyla birlikte bazı vatandaşlarımız limitlerini 100.000 TL’nin altına düşürerek 750 TL ödememek için işlem yaptılar. Eski limitler üzerinden düzenleme bir yana limitlerini revize etmek isteyenler için bazı sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bankalar gelir beyanıyla birlikte kredi kartı limitlerini tekrar revize ediyorlar. Maalesef birçok kişi tekrar limitlerini artırmak istediğinde şu anda artıramayacaklar.
Gelirin tam ve doğru bir şekilde bankaya sunulması gerektiğinin altını çizen Bayram, "Kolay bir şekilde mobil bankacılıktan limit artırma ve azaltma işlemi yapılabiliyorken, şu anda savunma sanayiine katkı payı vermemek için limitlerini düşüren kişilerin tekrar yükseltebilmek adına gelirlerini tam ve doğru bir şekilde bankalara sunmaları, sunulan bu veriler üzerinden bankaların bir limit tahsis etmesi gerekiyor. Bu sebeple fiziken bankaya gidip işlemleri hızlandırmaları vatandaşların lehine olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Savunma sanayisine katkı olması için yeni bir fon bulunabileceğini söyleyen Bayram, "Kredi kartı limiti veya başka harcama kalemleri üzerinden savunma sanayiine katkı olması için yeni bir fon bulunacağını düşünüyorum. Zaten şu anda tapu işlemleri ve lüks tüketim üzerinden böyle bir kaynak oluşturulacak, önümüzdeki günlerde vatandaşa ek yük getirmeden halihazırda alınan bazı fonlar iptal edilerek savunma sanayiine dönüştürülmesi vatandaş nezdinde de daha gönüllü uyumu sağlayacaktır" dedi.

Milli dayanışmaya vurgu yapan Bayram, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bununla birlikte görülecek ki önümüzdeki dönemlerde vatandaşın savunma sanayiine yapmış olduğu katkı vatanımızı korumak adına çok önemli bir hamle olacaktır. Bunu milli dayanışma içerisinde yaparsak ve vatandaşın yorulmayacağı bir şekilde yaparsak tüm ülkemize hizmet etmiş olacağız.”

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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