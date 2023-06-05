KURBAN FİYATLARI 2023: En ucuz kurban fiyatı ne kadar, kaç TL? Dana, tosun, kuzu, koyun küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık kilogram fiyatları

Kurban fiyatları 28 Haziran Çarşamba günü kutlanmaya başlanacak olan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş varlığı ve fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Yayımlanan verilere göre; geçtiğimiz sene Kurban Bayramı’nda 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı yapıldı. Dana, tosun, kuzu, koyun küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı'nın açıklaması sonrası incelenmeye başlandı. İşte, 2023 kurban fiyatları...

KURBAN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Kurban fiyatları ortalamaya vurulduğunda 60 ila 110 bin TL aralığında değişiyor.

Öte yandan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yaptığı açıklamada küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağını söyledi.

Fiyatların normal olduğunu belirten Başkan Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 140-160 TL arasında olduğunu ifade etti.

Yardımcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Fiyatlar biraz geçen seneyi aratıyor. Yem ve besicilik maliyetlerinden dolayı fiyatlar arttı, ancak anormal değil. Geçen sene ete hiç zam olmadı. Daha yeni yüzde 100 zam geldi. Piyasada canlı küçükbaş 140-160 TL arası, büyükbaş 150-160 TL arasında" dedi.

EN DÜŞÜK KURBAN FİYATI NE KADAR?

Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı.

BÜYÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI 84 BİN TL'Yİ GÖRECEK

Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, şu açıklamayı yaptı:

“Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak"

KURBAN FİYATLARI 2023 LİSTESİ

Büyükbaşta hisse fiyatları 8 ila 11 bin TL arasında değişirken, ortalama fiyatlar 60 ila 110 bin TL arasında değişiyor. Küçükbaş hayvanlarda ise fiyat 4 ile 6-7 bin lira aralığında değişiyor.

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2023

Kurban Bayramı tatili tarihi Diyanet İşleri tarafından açıklandı. Dini Günler Takvimi’nde yer alan bilgiye göre 2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı’ya denk geliyor. Kurban Bayramı’nın 1. günü ise 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek.

Kurban Bayramı Arifesi 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1.Gün – 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün - 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün - 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4.Gün – 01 Temmuz 2023 Cumartesi

