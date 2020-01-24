Kurulan-kapanan şirketler (2)

Aralık 2019'da kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,49, kurulan kooperatif sayısı yüzde 21,18 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,12 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,42, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,45 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 35,04 düşüş gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 112,66, kooperatif sayısı yüzde 30,88, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,15 artış kaydetti. Böylece geçen yılın aralık ayında 7 bin 849 şirket kuruldu, 2 bin 201 şirket kapandı.

Buna göre Aralık 2019'da bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında yüzde 1,53, kooperatif sayısında yüzde 0,98, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 44,97 artış görüldü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2019 dönemine ve geçen yıla ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Geçen yıl toplam 85 bin 263 şirket ve kooperatif işbaşı yaptı. Bu dönemde kurulan toplam 72 bin 641 limited şirket, sermayenin yüzde 72,12'sini, 11 bin 447 anonim şirket ise toplam sermayenin yüzde 27,88'ini oluşturdu. Aralık 2019'da kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, kasım ayına göre yüzde 175,41 arttı.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,34'ü İstanbul, yüzde 10,06'sı Ankara, yüzde 6,75'i de İzmir'de kuruldu. Tunceli'de aralıkta şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin 2 bin 742'si ticaret, 1185'i imalat ve 763'ü inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerin ise 1230'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 618'i inşaat, 415'i imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Söz konusu ayda kapanan şirket ve kooperatiflerin 752'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 371'i inşaat, 256'sı da imalat sektöründe yer aldı. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 734'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 398'inin inşaat, 179'unun ise imalat sektöründe olduğu görüldü.

Aralık 2019'da 103 kooperatif kuruldu. Kurulan kooperatifler arasında 45 konut yapı, 16'şar işletme ve tarımsal kalkınma, 7 küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi olarak öne çıktı.

Geçen yılın tamamında 468 konut yapı, 188 tarımsal kalkınma, 162 işletmenin aralarında olduğu toplam 1161 kooperatif kuruldu.

(Bitti)

