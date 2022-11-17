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Kuyumculardan yeni tahmin: 'Gram altın 1400 lira olacak'

17.11.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatları ABD enflasyon verisi sonrası 1068 seviyesine yükselerek rekor kırdı. Altının gram fiyatı bugün 1059 liradan değerleniyor. Fiyatlardaki hareketlilik sonrası altınla ilgi tahminler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bununla beraber gram altın fiyatları için dikkat çeken tahmin geldi. Kuyumcuların altın tahminiyle ilgili haberin detayları...

Kuyumculardan yeni tahmin: 'Gram altın 1400 lira olacak'

Gram altın fiyatları ABD enflasyon verisi sonrası oldukça hareketlendi. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, yatırımcı gözünü tekrar altına çevirdi. Gram altının fiyatı bin 68 liraya kadar çıkarken, ons altın 1770 doları aşarak 3 ayın zirvesini gördü. Yatırımcıların, "Altın ne kadar olacak?" sorusuna yanıt veren kuyumculardan dikkat çeken tahmin geldi. Kuyumcular, altınlarınızı 'Yılsonuna kadar bozdurmayın' uyarısında bulundu.

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ALTIN FİYATLARIYLA İLGİLİ YENİ TAHMİN

Kuyumcu Cengiz Çiftçi, yatırım için altını seçenlerin uzun vadede daima kazanacaklarını söyledi. Çiftçi, “ABD enflasyon rakamlarının yüksek çıkması altın fiyatlarını ve altını yeniden dünya gündemine aldı. Altın dünyada emtia olarak en ucuz madde. Elinizde bulunan altınların değerini bilin ve kısa vadede bozdurmayın. Altın ilerleyen günlerde daha çok para edecek" dedi.

Kasım ayı boyunca altının yükseleceği tahmininde bulunan Çiftçi, yılsonu için altının bin 400 lira seviyelerinde olabileceğine vurgu yaptı. Gram altın içini bin 200-bin 400 seviyelerini beklediklerini belirten Çiftçi, “Altın sekiz aydır baskılanıyor. Daha gidecek yolu var” diye konuştu.

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Çiftçi, altına yatırım yapanların kazanmaya devam edeceğini aktararak, "Elinizde bulunan altınları bozdurmayın. İlerleyen günlerde daha fazla para kazanacaksınız. Ekim ayında 998 liraydı. Altın alanların kazanacağını söylemiştik. Kasım ayında da altın ve altına yatırım yapanlar kazanacaklar. Doları olanların da altına yatırım yaptığında daha iyi para kazanacağını öngörüyoruz. 18, 14, 22 ayar hiç fark etmiyor. Altın alanların kazanacakları yönünde öngörümüz var. Zor günlerinizin en iyi arkadaşı altındır" ifadelerine yer verdi.

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