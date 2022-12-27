FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KYK burs paraları ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi 3 aylık ödeme yapıldı mı? Gözler GSB duyurusunda

KYK burs paraları ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi 3 aylık ödeme yapıldı mı? Gözler GSB duyurusunda

27.12.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK bursu almaya hak kazanarak ilk defa ödeme alacak olan öğrencilerin hesaplarına 3 aylık toplu ödeme yapılacak. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından ödeme günü için geri sayım başlamış oldu. Yeni yıl öncesi araştırmalarına hız kazandıran öğrenciler KYK burslarının ne zaman hesaplara yatacağını sorguluyorlar. Peki, KYK burs paraları ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi 3 aylık ödeme yapıldı mı? İşte yanıtı...

KYK burs paraları ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi 3 aylık ödeme yapıldı mı? Gözler GSB duyurusunda

KYK burs paraları toplu ödeme tarihine geri sayım devam ediyor. 16 Aralık'ta açıklanan KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasıyla ödeme tarihleri öğrencilerin gündem konusu oldu. Lisans ve ön lisans öğrencileri için farklı tarihlerde ödemesi gerçekleşen KYK burs paraları bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca yatmaya devam ediyor. Peki, KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak?

KYK BURS PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

KYK toplu ödemenin hangi gün yapılacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl ödemeler, aralık ayında tamamlanmıştı. Bu sene de aralık veya ocak ayında yapılması bekleniyor.

Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre gerçekleştirilecek. Burs ve krediler ayın 6'sı ve 10'uncu günleri arasında hesaplara yatacak.

para4

Öğrenciler şifreleri ile KYK burs ve kredilerini Ziraat Bankası aracılığıyla çekebilecek.

KYK bursu ve kredi ödemeleri ekim, kasım ve aralık ayı için üç aylık toplu para şeklinde ödenecek.

kyk burs başvuru

2023 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2023 yılı için öğrencilere verilecek burs miktarı 850 TL'den 1250 TL'ye çıkarıldı.

Yüksek lisans öğrencilerine verilen burs miktarı ise 2500 TL, doktora öğrencilerine 3750 TL ödeme yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan canlı yayında önemli açıklamalarTÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan canlı yayında önemli açıklamalar
Memur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosuMemur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosu
Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!
Anahtar Kelimeler:
gsb kyk burs kyk burs sonuclari kyk kredi

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: Canlı yayında akılalmaz olay

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: Canlı yayında akılalmaz olay

Tüyleri diken diken eden Türkiye tahmini! Eksi 46 derece...

Tüyleri diken diken eden Türkiye tahmini! Eksi 46 derece...

Gram altın için yeni perde açılıyor: Alım-satım yapacaklara 'maalesef' diyerek seslendi...

Gram altın için yeni perde açılıyor: Alım-satım yapacaklara 'maalesef' diyerek seslendi...

AK Parti'den EYT'de 'yaş sınırı' açıklaması

AK Parti'den EYT'de 'yaş sınırı' açıklaması

'Zam' talebini açıkladı! Memur ve emekliler bu görüşmeyi bekliyordu

'Zam' talebini açıkladı! Memur ve emekliler bu görüşmeyi bekliyordu

Memur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosu

Memur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

En etkileyici kareleri yakalamanızı sağlayacak! İşte 2022'nin en iyi kameralı telefon modelleri

En etkileyici kareleri yakalamanızı sağlayacak! İşte 2022'nin en iyi kameralı telefon modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.