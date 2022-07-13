Son dakika: KYK kredi faizleri silinecek mi? Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde belirlenen yurtlarda gençlerin yaz aylarını etkin şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilecek projenin detaylarını açıkladı. KYK kredisi geri ödemeleri ile ilgili gündem, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na soruldu. Bakan Kasapoğlu, 'KYK kredisi faizleri silinecek mi?' sorusuna yanıt verdi. Kasapoğlu, KYK kredisi faizleri ile ilgili çalışmanın yapıldığını, Kabine Toplantısı'nda bu konunun ele alınacağını ve açıklamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını söyledi.

'KYK KREDİSİ FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?'

Bakan Kasapoğlu, 'KYK kredisi faizleri silinecek mi?' sorusuna KYK kredisi faizleri ile ilgili çalışmanın yapıldığını, Kabine Toplantısı'nda bu konunun ele alınacağını ve açıklamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını söyledi.

GENÇLERE ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Bakan Kasapoğlu ayrıca ''15 Temmuz- 1 Eylül tarihleri arasında Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye tüm gençlerimiz nereye gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz olarak yurtlarımızda onlara konaklama imkanı sağlayacağız. İnşallah gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacaklar'' dedi.

