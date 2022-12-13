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Lise ve üniversite öğrencilerine 5.500 TL yardım! Öğrencilere 5.500 TL destek nasıl alınır, şartları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu

13.12.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lise ve üniversite öğrencilerine 5.500 TL değerinde yardım yapılacağı müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Kabine Toplantısı sonrası verilen bu müjde milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Başvuruda bulunmak isteyenler 5.500 TL öğrenci yardımına dair detayları sorgulamaya başladı. Peki, Öğrencilere 5.500 TL destek nasıl alınır, şartları neler? Öğrenci yardım parası almak için nereye başvurulur? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Lise ve üniversite öğrencilerine 5.500 TL yardım! Öğrencilere 5.500 TL destek nasıl alınır, şartları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu

Öğrencileri yakından ilgilendiren "Başarı Teşvik Programı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Erdoğan öğrenci destek ödemelerine dair yaptığı duyuruda detaylarınının aile bakanlığı tarafından açıklanacağı program için 1,5 milyar bütçe ayırdıklarını dile getirdi. Öğrenci destek programına ilişkin merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

LİSE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 5.500 TL DESTEK NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan "Başarı Teşvik Programı"nı açıkladı.

"Başarı Teşvik Programı" hakkında bilgi veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

para-desteği

-"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz."

-"Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız."

-"YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız."

para 100

-"Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak."

-"Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Detayları aile bakanlığımız tarafından açıklanacak program için 1,5 milyar lira ayırdık."

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Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üniversite destek lise yardım

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