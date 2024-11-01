Liste gittikçe uzuyor! Sağlıklı diye tercih edilen 5 zeytinyağı markası sahtecilikten ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini paylaştıktan sonra birçok kişi gıda sektöründe satın aldıkları üründen şüphe duymaya başladı. Bakanlığın zaman zaman güncellediği liste yakından takip ediliyor. Gıda sahtekarları listesi yenilendi. Listeye göre, zeytinyağı, tereyağı, pul biber, sumak, kekik, kebap ve kıymada hile yapıldığı tespit edildi. İşte o ürünler ve firmalar...

GIDA SAHTECİLİĞİ İŞFA OLMAYA DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde paylaştı. Zaman zaman güncellenen listedeki yeni ürün ve firmalar dikkat çekti.

GÜNCEL LİSTE

Yeni listede ise pul biber ve sumakta gıda boyası, kebap ve kıymada kanatlı et, zeytinyağında tohum yağları, pide harcında sakatat (kalp), kekikte yabancı madde, peynirde bitkisel yağ, tereyağında sahtecilik tespit edildi.

İşte gıdada hile yapan yeni firmalar ve ürünler: