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Listenin sonu gelmiyor! Bakanlık gıdada sahtecilik yapan o markaları tek tek ifşa etti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.11.2024 17:09
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehdit eden gıdaların yer aldığı listeyi paylaştıktan sonra birçok kişi gıda sektöründe alışveriş yaparken dikkatli olmaya başladı. Bakanlığın ara ara güncellediği liste vatandaşların yakın takibinde. Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi Listeye göre, tost peyniri, zeytinyağı, takviye edici gıda, köy yoğurdu, kaymak, tereyağı, kıymalı börek harcı, pişmiş et döner, kıyma ve kasap köftede hile yapıldığı tespit edildi.

Listenin sonu gelmiyor! Bakanlık gıdada sahtecilik yapan o markaları tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Sahtekarların yaptığı hileler ve ürünlerin içerisinde kullanılan maddeler sağlığı tehdit ediyor. Bakanlığın sık sık güncellediği listeye yeni ürün ve firmalar eklendi. Listede özellikle sağlıklı diye tercih edilen zeytinyağları, kıyma ve kasap köfte gibi ürünler dikkat çekti.

AĞIZDA TAT BIRAKMAYAN GIDA SAHTECİLİĞİ

kırmızı et

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde paylaştı. Zaman zaman güncellenen listedeki yeni ürün ve firmalar dikkat çekti.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

LİSTEYE EKLENEN YENİ ÜRÜN VE MARKALAR

işlenmiş etler

Yeni listede ise tost peyniri, zeytinyağı, takviye edici gıda, köy yoğurdu, kaymak, tereyağı, kıymalı börek harcı, pişmiş et döner, kıyma ve kasap köfte gibi ürünlerde sahtecilik tespit edildi.

İşte gıdada hile yapan yeni firmalar ve ürünler:

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda
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