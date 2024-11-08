Listenin sonu gelmiyor! Bakanlık gıdada sahtecilik yapan o markaları tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Sahtekarların yaptığı hileler ve ürünlerin içerisinde kullanılan maddeler sağlığı tehdit ediyor. Bakanlığın sık sık güncellediği listeye yeni ürün ve firmalar eklendi. Listede özellikle sağlıklı diye tercih edilen zeytinyağları, kıyma ve kasap köfte gibi ürünler dikkat çekti.

AĞIZDA TAT BIRAKMAYAN GIDA SAHTECİLİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde paylaştı. Zaman zaman güncellenen listedeki yeni ürün ve firmalar dikkat çekti.

LİSTEYE EKLENEN YENİ ÜRÜN VE MARKALAR

Yeni listede ise tost peyniri, zeytinyağı, takviye edici gıda, köy yoğurdu, kaymak, tereyağı, kıymalı börek harcı, pişmiş et döner, kıyma ve kasap köfte gibi ürünlerde sahtecilik tespit edildi.

İşte gıdada hile yapan yeni firmalar ve ürünler: