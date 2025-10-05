FİNANS

Listeye 22 yeni ürün eklendi! 'Dana kıyma' diye satıp...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit - tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye 22 yeni ürün daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Listeye 2'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 22 yeni ürün daha eklendi. Listede zeytinyağı, bal, kıyma ve sucuk gibi ürünler yer aldı.

Yapılan son testlerde, bazı markaların 'dana kıyma' ibaresiyle sattığı kıymada kanatlı eti olduğu belirlendi. Pekmez ürünlerinde de şeker ilavesi tespiti yapıldı.

Bir bitkisel ürün markasında ise ballı bitkisel karışımlı macunda ilaç etken maddesi olduğu belirlendi. (DHA) Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

