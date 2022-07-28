LPG FİYATI GÜNCEL! 28 Temmuz LPG fiyatı ne kadar, zam sonrası kaç TL oldu? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları! 28 Temmuz 2022 Perşembe

LPG fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar 28 Temmuz 2022 Perşembe günü de internette araştırılıyor. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında son durumu öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki 28 Temmuz 2022 LPG fiyatı ne kadar, zam sonrası kaç TL oldu? Benzin ne kadar? 28 Temmuz 2022 Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir'de LPG fiyatları ve detaylar haberimizde...
Otogaz (LPG) fiyatlarına ise gece yarısından itibaren zam geliyor. LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı..
Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılacak.
İstanbul'da benzin fiyatı: 22,23
Ankara'da benzin litre fiyatı: 22,38
İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22,38
İstanbul'da motorin fiyatı: 24 lira 51 kuruş
Ankara'da motorin fiyatı: 24 lira 64 kuruş
İzmir'de motorin fiyatı: 24 lira 64 kuruş
Okuyucu Yorumları 0 yorum