LPG FİYATI GÜNCEL: 7 Eylül LPG litre fiyatı ne kadar? Benzin ve motorin fiyatı kaç TL? Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

LPG fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, brent petrol ve döviz kurunun sık sık değişmesi, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Sık sık indirim ve zamlarla değişen akaryakıt fiyatlarında son durum merak edildi. Peki, 7 Eylül LPG litre fiyatı ne kadar? Benzin ve motorin fiyatı kaç TL? İşte 7 Eylül 2022 Çarşamba gününün güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

GÜNCEL LPG FİYATLARI

LPG'nin fiyatı ise indirimin ardından İstanbul'da 10.95'e, Ankara'da 10,98'e, İzmir'de 10,82'ye düştü.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmaya başlayan zamlı tarifeye göre benzinin litresi İstanbul'da ortalama 19.23 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzin fiyatı 19.37'ye yükseldi.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Son zamla birlikte İzmir'de benzinin fiyatı 19.35'e çıktı.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.96 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25.94 TL

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorin litre fiyatı 26.05 TL

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorin litre fiyatı 26.07 TL

