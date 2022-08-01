LPG FİYATI GÜNCEL RAKAMLAR! 1 Ağustos LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları

LPG fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından her gün araştırılıyor. Bilindiği üzere 26 Temmuz'da motorine 92 kuruş, 27 Temmuz'da ise benzine 50 kuruş indirim, LPG'ye de 30 kuruş zam gelmişti. Peki 1 Ağustos LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? İşte 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel LPG fiyatları...
30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 kuruş oldu. Ankara'da ise litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,03 lira oldu.
İstanbul: 22,23 TL
Ankara: 22,38 TL
İzmir: 22,38 TL
Motorin
İstanbul: 24,51
Ankara: 24,64
İzmir 24,64
Okuyucu Yorumları 0 yorum