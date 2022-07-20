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LPG FİYATI SON DURUM! 20 Temmuz LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları! 20 Temmuz 2022 Çarşamba

20.07.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LPG fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler araç sahiplerini ilgilendiriyor. Öte yandan en son benzine 96 kuruşluk indirim uygulanmıştı. Peki 20 Temmuz LPG fiyatı ne kadar, zam sonrası kaç TL oldu? Benzin ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de LPG fiyatları...

LPG FİYATI SON DURUM! 20 Temmuz LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları! 20 Temmuz 2022 Çarşamba

LPG fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü de internette araştırılıyor. Zam haberleri sonrası araç sahipleri vatandaş internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki 20 Temmuz 2022 LPG fiyatı ne kadar, zam sonrası kaç TL oldu? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 20 Temmuz 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları haberimizde...

Benzine zam mı geldi?

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

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Ankara İstanbul İzmir lpg fiyatları lpg fiyatları istanbul
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