LPG FİYATLARI! 21 Temmuz LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim var mı? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları!

LPG fiyatları, 21 Temmuz 2022 Perşembe günü de internette araştırılıyor. Bilindiği üzere, petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Peki 21 Temmuz 2022 LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ne kadar? 21 Temmuz 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları haberimizde...

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

