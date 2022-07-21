LPG FİYATLARI! 21 Temmuz LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim var mı? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları!

LPG fiyatları, 21 Temmuz 2022 Perşembe günü de internette araştırılıyor. Bilindiği üzere, petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Peki 21 Temmuz 2022 LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ne kadar? 21 Temmuz 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları haberimizde...
Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.
Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.
İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş
Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş
İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş
Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.
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