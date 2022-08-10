LPG FİYATLARI SON DURUM! 10 Ağustos 2022 benzin ne kadar? Mazot ve akaryakıt fiyatları kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları...

LPG fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarının 140 dolarla tarihi zirvesinden 96 dolarlara kadar gerilemesi yurt içinde akaryakıt fiyatlarında düşüşe neden oldu. Petroldeki düşüş sonrasında akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Peki 10 Ağustos 2022 benzin ne kadar? Mazot ve akaryakıt fiyatları kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları ve detaylar haberimizde...

GÜNCEL LPG FİYATLARI

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 kuruş oldu. Ankara'da ise litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,03 lira oldu.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 12 kuruşa geriledi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzinin litresi 20 lira 17 kuruş oldu.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzinin litresi İzmir'de ise 20 lira 15 kuruşa düştü.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

Motorinin litresi ise İstanbul'da 22 lira 37 kuruşa geriledi.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorinin litresi 22 lira 46 kuruş oldu.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

Motorinin litresi İzmir'de ise 22 lira 47 kuruşa geriledi.



