LPG FİYATLARI SON DURUM! 25 Temmuz LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıta indirim var mı? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları!

LPG fiyatları, indirim ve zam haberleri ile son dakika açıklamaları nedeniyle 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü de vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre Salı günü motorine 92 kuruşluk indirim bekleniyor. Peki 25 Temmuz LPG ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? 25 Temmuz 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları haberimizde...

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

