LPG FİYATLARI SON DURUM! 26 Temmuz LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları!

LPG fiyatları, zam ve indirim haberleri ile son dakika açıklamaları sebebiyle vatandaşlar 26 Temmuz 2022 Salı günü de internette araştırılıyor. Mazota 26 Temmuz itibariyle indirim geldi. Peki 26 Temmuz 2022 LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? 26 Temmuz 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları haberimizde...

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR? 26 TEMMUZ 2022 SALI

İstanbul'da motorin fiyatı: 24 lira 51 kuruş

Ankara'da motorin fiyatı: 24 lira 64 kuruş

İzmir'de motorin fiyatı: 24 lira 64 kuruş

