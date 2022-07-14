LPG'YE ZAM! 14 Temmuz LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları! 14 Temmuz 2022 Perşembe

LPG fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar 14 Temmuz 2022 Perşembe günü de internette araştırılıyor. Zam haberlerinin ardından çok sayıda vatandaş arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki 14 Temmuz 2022 LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 14 Temmuz 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları haberimizde...
Otogaz (LPG) fiyatlarına ise gece yarısından itibaren zam geliyor. LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı..
Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılacak.
14 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi.
İstanbul'da benzin fiyatı: 25,19 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,30 TL
İzmir'de Benzin litre fiyatı: 25,32 TL
Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.
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