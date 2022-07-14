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LPG'YE ZAM! 14 Temmuz LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları! 14 Temmuz 2022 Perşembe

14.07.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LPG fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 14 Temmuz 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Zam haberleri sonrası birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatlarında son durum merak edildi. Peki 14 Temmuz LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de LPG fiyatları...

LPG'YE ZAM! 14 Temmuz LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları! 14 Temmuz 2022 Perşembe

LPG fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar 14 Temmuz 2022 Perşembe günü de internette araştırılıyor. Zam haberlerinin ardından çok sayıda vatandaş arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki 14 Temmuz 2022 LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 14 Temmuz 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları haberimizde...

LPG NE KADAR?

Otogaz (LPG) fiyatlarına ise gece yarısından itibaren zam geliyor. LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı..

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılacak.

Benzine zam mı geldi?

BENZİN NE KADAR?

14 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi.

İstanbul'da benzin fiyatı: 25,19 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,30 TL

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 25,32 TL

Benzine zam mı geldi?

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

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