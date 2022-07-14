LPG'YE ZAM! 14 Temmuz LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları!

LPG fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar 14 Temmuz 2022 Perşembe günü de internette araştırılıyor. Brent petrolün 100 doların altına düşmesi sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Peki 14 Temmuz 2022 LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 14 Temmuz 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları haberimizde...

LPG NE KADAR?

Otogaz (LPG) fiyatlarına ise gece yarısından itibaren zam geliyor. LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı..

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılacak.

BENZİN NE KADAR?

14 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi.

İstanbul'da benzin fiyatı: 25,19 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,30 TL

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 25,32 TL

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.



