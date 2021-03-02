Lüks giyim pandemi dinlemiyor: Bir bluz 12 bin lira!

Giyim markaları salgın döneminde fiyatlarda indirime gitmeyi tercih etmiyor. Lüks markalar ekonomik açıdan zor günlerden geçilen bu günlerde bir bluzu 5 bin TL’den satışa sunuyor. İndirimsiz fiyatı 12 bin 250 lira olan ürünün yüzde 60 indirimli fiyatı dikkat çekiyor.

YÜZDE 60 İNDİRİMLE FİYATI YAKLAŞIK 5 BİN TL

Hazır giyim markası Beymen, sanal alışveriş uygulaması üzerinde satışa çıkardığı ürün ile dikkatleri üzerine çekti. Lüks bir markanın ürünü olan bluz, 5 bin TL’den alışveriş meraklılarının beğenisine sunuldu. öte yandan söz konusu bluzun yüzde 60 indirim avantajıyla sunulduğu belirtiliyor. Bluzun indirimsiz fiyatı ise 12 bin 250 lira olarak görülüyor.

İHA



