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Lüks giyim pandemi dinlemiyor: Bir bluz 12 bin lira!

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.03.2021 11:07 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınından dolayı birçok vatandaş ekonomik zorluklarla boğuşurken moda markaları pandemi döneminde fiyatlardan taviz vermeden binlerce liralık ürünlerin satışına devam ediyor. Lüks bir markada indirimsiz fiyatı 12 bin 250 lira olan ürünün, yüzde 60 indirimli fiyatının yaklaşık 5 bin TL olması dikkatlerden kaçmıyor.

Lüks giyim pandemi dinlemiyor: Bir bluz 12 bin lira!

Giyim markaları salgın döneminde fiyatlarda indirime gitmeyi tercih etmiyor. Lüks markalar ekonomik açıdan zor günlerden geçilen bu günlerde bir bluzu 5 bin TL’den satışa sunuyor. İndirimsiz fiyatı 12 bin 250 lira olan ürünün yüzde 60 indirimli fiyatı dikkat çekiyor.

YÜZDE 60 İNDİRİMLE FİYATI YAKLAŞIK 5 BİN TL

Hazır giyim markası Beymen, sanal alışveriş uygulaması üzerinde satışa çıkardığı ürün ile dikkatleri üzerine çekti. Lüks bir markanın ürünü olan bluz, 5 bin TL’den alışveriş meraklılarının beğenisine sunuldu. öte yandan söz konusu bluzun yüzde 60 indirim avantajıyla sunulduğu belirtiliyor. Bluzun indirimsiz fiyatı ise 12 bin 250 lira olarak görülüyor.

bluz_beymen (1)

İHA

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